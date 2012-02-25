انتخابات نماد حرکت مردم سالاری است/حضور آگاهانه در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی جعفری شامگاه جمعه در سومین همایش سیاسی بسیجیان گردان حضرت رسول (ص) سمنان که با حضور بیش از 70 نفر از بسیجیان برگزار شد، افزود: در انتخابات مجلس، مردم اختیار کشور را برای مدت چهار سال به دست نمایندگان انتخاب شده می سپارند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه انتخابات یکی از میدان های مهم همبستگی است مردم باید همبستگی خود را در این میدان گزینش نشان دهند.

معاون سیاسی سپاه قائم (عج) استان سمنان خاطرنشان کرد: حضور در انتخابات باید آگاهانه و از روی تحقیق و با به دست آوردن حجت بین خود و خدا باشد.

جعفری با بیان اینکه ملت ایران در این گزینش ها و انتخابات، همیشه بیداری و حضور خود را در صحنه به اثبات رسانده است، تصریح کرد: حضور مردم در انتخابات دشمن را از دست اندازی به ایران اسلامی و ملت سرافراز ایران مأیوس می کند.

وی همچنین با توجه به سخنان مقام معظم رهبری که وضعیت کنونی را به موقعیت بدر و خیبر تشبیه کرده اند، اظهار داشت: عده ای با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم های غرب علیه کشور، تلاش دارند بر خلاف نظر رهبری وضعیت را به شعب ابیطالب تشبیه کنند که این خود نشان از ضعف ایمان آنهاست.

جعفری در پایان ضمن اشاره به تأیید صلاحیت نامزدها افزود: هیچ انسانی بدون عیب و نقص نیست و نامزدها نیز همین وضعیت را دارند ولی در انتخابات باید افراد اصلح را انتخاب کرد.