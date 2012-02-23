نجات 8 فروند شناور در آبهای هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، الله مراد عفیفی پور ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این شناورها به علت نقص فنی در موتورخانه و شرایط جوی اعلام اضطرار کردند که با انجام هماهنگی از طرف مرکز هماهنگی جستجو نجات MRCC و حضور به موقع تیم امدادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، سرنشینان آن نجات یافتند.

وی گفت: طی روزهای گذشته یک موتور لنج در مسیر دبی به قشم در حوزه استان هرمزگان به علت نامساعد بودن شرایط جوی و شکستگی سکان دچار آبگرفتگی شدید شد که پس از اعلام اضطرار نیروهای امدادی به محل اعزام و موفق به نجات سرنشینان آن که 5 نفر بودند، شدند.

عفیفی پور با بیان اینکه تیم امدادی اداره کل بنادر و دریانوردی با توجه به بعد مسافت تنها در مدت زمان در عرض 45 دقیقه به محل حادثه رسیدند، بیان داشت: لنج مذکور به علت آبگرفتگی شدید غرق شد اما 5 نفر سرنشین آن توسط تیم امداد، نجات یافتند.

وی همچنین از نجات یک شناور در اسکله نفتی بندر کیش خبر داد و تصریح کرد: پس از اعلام این خبر با هماهنگی مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی تیم آتش نشانی بندر کیش به محل اعزام وعملیات اطفاء آغاز شد.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان افزود: این شناور که سوخت حمل می کرد موتورخانه آن دچار آتش سوزی شد که با هماهنگی به موقع انجام شده آتش مهار شد.

عفیفی پور همچنین از نجات یک فروند لنج در جزیره سیری خبر داد و گفت: این لنج پس از آبگرفتگی اعلام اضطرار کرد که تیم امداد و نجات بلافاصله به محل اعزام و سرنشینان آن را نجات دادند.

لنج مذکور نیز توسط یدکش به ساحل منتقل و در آنجا پهلو داده شد.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان همچنین از نجات 5 فروند شناور دیگر که در آبهای حوزه استان هرمزگان به دلیل شرایط نامساعد جوی اعلام اضطرار کرده و در خواست نجات داده بودند، نمودند خبر داد و افزود: این شناورها به همراه سرنشینان آن از غرق شدن نجات یافتند.