نماینده های فرهنگی شهرداریها مهیا کننده بستر حضور حداکثری باشند

به گزارش خبرنگار مهر، داوود وحیدی ظهر پنج شنبه در نشست مشترک روسای کمیسیون فرهنگی اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی و معاونین فرهنگی اجتماعی شهرداری های استان البرز که در سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی میلاد برگزار شد، اظهار داشت: نماینده های فرهنگی شهرداری های کرج مهیا کننده بستر حضور حداکثری مردم در انتخابات باشند.



وی با اشاره به اینکه طرح شناسایی و تکریم شهروندان نمونه و همچنین طرح استقبال از بهار در دستور کار است، اضافه کرد:

نماینده های فرهنگی شهردارهای استان البرز با توجه به اهمیت انتخابات و تکلیف شرعی، روز 12 بهمن باید بستر حضور حداکثری مردم در انتخابات باید فراهم شود تا برگ زرینی دیگر بر سوابق و افتخارات افزوده شود.



بزرگترین منکر نا امید کردن مردم است



رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر کرج با بیان اینکه بزرگترین منکر بزرگ نا امید کردن مردم است، گفت: یکی از تلاش دشمن نا امید کردن مردم و جلوگیری از حضور حداکثری آنها در انتخابات است.



وحیدی افزود: یکی از مهم ترین وظایف ما افزایش امید در مردم است که حضور حداکثری مردم در صحنه، دشمنان را نا امید می کند.



رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر کرج تاکید کرد: در زمان باقی مانده تا روز انتخابات باید تلاش کنیم که آرامش و بستر حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنیم.