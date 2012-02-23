سایت خبری "رصدنیوز" در البرز رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فرهادی ظهر پنج شنبه همزمان با رونمایی از سایت خبری - تحلیلی "رصدنیوز" گفت: امر اطلاع رسانی را عملی مقدس خواند که رسالت آن در جهت شفاف سازی و انتقال صحیح اخبار و اطلاعات است.

وی افزود: رسانه های گروهی که در عصر ارتباطات از دایره رسانه های شنیداری و دیداری خارج شده و در حوزه سایبر نیز خودنمایی می کنند به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان از جایگاه و اهمیت بسزایی برخوردارند چراکه ضمن یادآوری و پیگیری مطالبات به حق مردمی نسبت به اطلاع رسانی از خدمات خدمتگزاران به نظام و انقلاب نیز اهتمام ورزیده و در راستای تحقق آن تلاش می کنند.

استاندار البرز ضمن تقدیر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن خاطر نشان کرد: حضور پرشور و گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن بیانگر نقش ویژه رسانه و مساعدت آنان در اطلاع رسانی به هنگام و به موقع است که بسیار جای تقدیر دارد.

استقبال از حضور رسانه های پرمحتوا

فرهادی در بخش دیگری از پیام خود استان تازه تاسیس البرز را نیازمند حضور و وجود رسانه هایی عنوان کرد که بتوانند با نگاهی عمیق و با رویکردی تحلیلی به واقعیتهای استان بپردازند.

وی نبود صدا و سیمای البرز در کنار وجود مطبوعاتی که تنها به پوشش اخبار برخی ارگانهای خاص از جمله شهرداریها می پردازند را از جمله خلاءهای موجود در حوزه رسانه ای البرز ذکر کرد و یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر تعداد رسانه هایی که بتوانند با نگاهی عمیق به مسائل و موضوعات استانی بپردازند، بسیار محدود است به طوریکه در نگاهی گذرا می توان گفت حدود 95 درصد از محتوای این رسانه ها را آگهی و یا تعریف و تمجید و مطالب مرتبط با شهرداریها تشکیل می دهد. بنابراین می طلبد رسانه ها با رویکردی حرفه ای علاوه بر پرداختن به واقعیتهای جامعه با نقدهایی منصفانه خدمتگزاران مردم را با همراهی مطلوب خود یاری دهند.

نقدهای مغرضانه را به نقدهای منصفانه تبدیل کنید

استاندار البرز همچنین از رسانه ها خواستار حرکت در مسیر رسالت واقعی خود شد و گفت: نقد منصفانه بهترین روش برای آگاه کردن مدیران از برخی کمبودها وکاستیها است که می تواند افقهای روشنی را در برابر مدیران ترسیم کند اما متاسفانه هم اکنون نقدهایی از سوی رسانه ها مطرح می شود که نقدهایی مغرضانه است و نمی تواند واقعیتهای موجود را که مبتنی بر روح آزاداندیشی است به مردم منتقل کند.

وی در پایان پیام خود اظهار امیدواری کرد: امید می رود با افزایش تعداد رسانه های استان البرز از جمله سامانه خبری- تحلیلی "رصدنیوز" شاهد همراهی بیش از پیش رسانه ها در انعکاس واقعیتهای استان بوده و با ادامه این روند بسترهای لازم برای شد و آبادانی استان البرز فراهم شود.