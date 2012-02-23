دانشجویان به مسائل اطراف خود بی تفاوت نباشد/ ناامیدی دشمن در حضور حداکثری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا رستگار ظهر پنجشنبه در جمع دانشوجیان بسیجی میناب بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران توانست دین اسلام را که سالها بود در مظلومیت کامل به سر می برداز این مظلومیت خارج کند.

وی افزود: دشمنان میخواهد دین را به عنوان افیون ملتها معرفی کنند و بگویند تنها چیزی که میتواند انسانها را نجات دهد فرهنگ غربی است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد (ع)استان هرمزگان یادآور شد: انقلاب اسلامی توانست اندیشه سرمایه داری را در جهان در آن شکاف ایجاد کند و آنها را به چالش بکشد.

وی تصریح کرد: امروز انقلاب اسلامی برای مردم جهان یک الگو شده و دشمنان چه بخواهند یا نخواهند این اتفاق افتاده است.

حجت الاسلام رستگار خطاب به دانشجویان گفت: دانشجو نباید به مسائلی که در کشورش رخ می دهد بی احساس باشد بلکه باید نسبت به هر حرکتی عکس الملی نشان دهد.

وی اظهارداشت: اگر دشمنان مسئله بی احساسی را در جوانان یک ملت زنده کنند در رسیدن به اهداف خود خیلی نزدیک شده اند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد (ع)استان هرمزگان به مسئله انتخابات اشاره کرد و گفت: انتخابات یک امتحان بزرگی است که پیش روی ملت قرار دارد و شما دانشجویان میتواند در حضور حدکثری نقش اساسی ایفا کنید.

وی عنوان کرد: دشمن بعد از فتنه 88خیلی امیدوار شده که در این انتخابات نیز از همان حربه در به آشوب کشیدن جامعه استفاده کند اما دانشجویان باید چشم و گوش خود را باز کنند و فریب دشمن را نخورند.

حجت الاسلام رستگار تاکید کرد: حضور حداکثری میتواند دشمنان را نا امید و دوستان را امیدوار کند.

وی گفت: در انتخاب نماینده نیز دقت لازم را به خرج دهید تا نماینده ای وارد مجلس شود که پیرو ولایت و دلسوز نظام وانقلاب باشد.

وی اظهار داشت: نسبت به جریانات سیاسی موجود در جامعه اطلاعات کافی را کسب کنید تا مبادا در دام جریانی که بر علیه انقلاب و ولایت فقیه در حال فعالیت هستند گرفتار شوید.

وی عنوان کرد: دشمن میخواهد تمام خسارتهایی را که تاکنون از این انقلاب دیده را جبران کند امامردم با داشتن بصیرت و حضور در صحنه توطئه های آنها را خنثی می کنند.