کشتی گیر سرخه ای سوم شد/ آغاز مرحله عملی آمادگی دفاعی در بسطام

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول تربیت بدنی سپاه ناحیه سمنان، از کسب مقام سوم توسط کشتی گیر بسیجی سمنانی در مسابقات کارگری کشور خبر داد.

علی اکبر حسنان گفت: سید حامد سیادت کشتی گیر وزن 55 کیلوگرم از حوزه مقاومت بسیج سرخه در مسابقات کشتی فرنگی کارگری کشور که به مدت سه روز در استان تهران برگزار شد، موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد.

آغاز مرحله عملی آمادگی دفاعی مدارس بسطام

فرمانده حوزه مقاومت ایثار بسطام ضمن اعلام این خبر که مرحله عملی درس آمادگی دفاعی مدارس این بخش برگزار می شود، گفت: این دوره آموزشی به مدت چهار روز و با حضور بیش از 350 نفر از دانش آموزان دختر و پسر دوم متوسطه برگزار می شود و هر روز تعدادی از دانش آموزان در دوره شرکت می کنند.

سرهنگ پاسدار ابراهیم محلمانی هدف از برگزاری این دوره را آشنایی دانش آموزان با سلاح و بازو بست و تیراندازی با آن و نحوه اطفا حریق با کپسول آتش نشانی و امدارسانی به مصدومان عنوان کرد.

امام با انقلاب خود ایران را از ذلت به اوج عزت رساند

کارشناس سیاسی استان قم در نهضت روشنگری ناحیه میامی گفت: امام راحل (ره) با قیام و انقلاب خود ایران را از ذلت به اوج عزت رساند و از سلطه آمریکا و اسرائیل نجات داد و مستقل کرد.

علی محمد صادقی افزود: انقلاب اسلامی برکت پیوند ناگسستنی مردم و نظام است که باید قدرشناس این نعمات الهی بود.

مسابقات حفظ قرآن خانواده های پاسدار سپاه دامغان

مسابقات حفظ جزء به جزء قرآن کریم وی‍ژه همسران و فرزندان پاسدار سپاه ناحیه دامغان برگزار شد.

عذرا صرفی مسئول مرکز فرهنگی خانواده سپاه دامغان ضمن اعلام این خبر افزود: این مسابقات با هدف ترویج و گسترش فرهنگ و معرفت قرآن به شیوه طرح حفظ جزء به جزء قرآن برگزار شد.

صرفی افزود: در پایان این دوره از مسابقات از 10 نفر، شامل شش نفر از فرزندان دختر و پسر پاسداران و چهار نفر از همسران پاسدار تقدیر به عمل آمد.

اعتقاد ضعیف باعث ضعف تحلیل سیاسی می شود

کارشناس سیاسی بسیج شاهرود در نشست سیاسی دانش آموزان بسیجی واحدهای پیشگام دخترانه حوزه ایثار بسطام گفت: اگر کسی دچار ضعف اعتقادی شود نمی تواند به درستی مسائل سیاسی را تحلیل کند.

محمد رضا عامریان افزود: به همان اندازه که مباحث اعتقادی جایگاه ویژه ای در جوامع بشری دارند، توجه به مباحث سیاسی هم از اهمیت خاصی برخوردار است.

اردوی زیارتی صالحین بسیج دانش آموزی شاهرود برگزار شد

اردوی حلقه های صالحین واحد پوینده شاهد بسیج دانش آموزی حوزه مقاومت ایمان برگزار شد.

فرمانده واحد پوینده شاهد شاهرود هدف از برگزاری این اردو را حفظ، انسجام و تقویت روحیه معنوی دانش آموزان بسیجی ذکر کرد و گفت: در این اردو 50 نفر از دانش آموزان فعال بسیجی واحد شرکت دارند.

سید احمد موسوی با بیان اینکه این اردو پنج روزه است، گفت: در این مدت دانش آموزان ضمن زیارت امام رضا (ع) از مجموعه موزه های آستان قدس رضوی و پارک کوهسنگی و زیارت شهدای گمنام و پارک وکیل آباد بازدید خواهند داشت.

مقام شهادت، اوج بندگی است.

امام جمعه شاهرود در یادواره شهدای روستای فیروز آباد شاهرود که در مسجد امام حسن مجتبی (ع) این روستا برگزار شد گفت: مقام شهادت،اوج بندگی و سیر و سلوک در عالم معنویت است.

حجت الاسلام محمود ترابی با بیان اینکه گرگهای بسیاری در کمین جوانان هستند و به هر نحوی می خواهند جوانان ما را به فساد و انحراف بکشانند، افزود: برگزاری جلسات یادواره شهدا برای حفظ جوانان کشور به مثابه یک سنگر است که می توانند جلوی انحرافات را بگیرند.

انتخابات، مصون‏ساز سرنوشت ملت و مردم است

کارشناس سیاسی بسیج سمنان در جمع بسیجیان مسجد صاحب الامر(عج)، اظهار داشت: انتخابات سنگر کشور است حضور مردم در پاى صندوقهاى رأى، مصون‏ساز سرنوشت ملت و مردم است.

علیرضا عموزاده گفت: انتخاب نماینده مجلس در واقع سرنوشت کشور در چهار سال آینده رقم خواهد خورد و انتخابات مجلس مظهر دخالت مردم در سرنوشت خود و کشورشان است.

ولایت فقیه رکن اصلی نظام است

کارشناس علوم سیاسی در جلسه صالحین پایگاه بنت الهدی دامغان گفت: ولایت فقیه رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و بر اساس معیارهای دین اسلام شکل یافته و متبلور گشته است.

محمد رضا مظاهری افزود: با دقت در آیات قرآنی متوجه می شویم که ولایت فقیه حکومت قانونی خدا است و قیام پیامبران با تکیه بر خداوند بوده است .

شهادت از نعمت های بزرگ دین اسلام است

مسئول سیره شهدا قم در یادواره شهداء مسجد صاحب الامر(عج) سمنان گفت: یکی از نعمت های بزرگ دین اسلام شهادت در راه خدا است.

حجت الاسلام حسین دیانی با اشاره به هویت شهدای دفاع مقدس و انقلاب اسلامی گفت: شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس دریای بصیرت بودند و در راستای فرامین ولایت فقیه حرکت می‌کردند.

وی اظهار داشت: شهدای گرانقدر انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی نقش مهمی در خنثی‌سازی فتنه‌های دشمنان داشته و همواره در صف مقدم مقابله با فتنه‌گران بوده‌اند.

انتخابات، نیازمند حضور آگاهانه آحاد مردم است

استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس سیاسی بسیج دامغان در جلسه طرح ابرار که به همت عقیدتی حوزه کوثر این شهر برگزار شد، گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی نیازمند حضور آگاهانه آحاد مردم است.

حجت الاسلام محمد رضا رائیجی افزود: مجلس شورای اسلامی از نقش و جایگاه بی نظیری در ساختار نظام جمهوری اسلامی برخوردار است و این امر با اجماع مردم، مسئولان و نخبگان کشور به اثبات رسیده است.

200 نفر بسیجی عضو بسیج اصناف دامغان هستند

مسئول بسیج اصناف دامغان گفت: در حالی که بیش از یکسال از زمان تأسیس حوزه بسیج اصناف دامغان می گذرد، بیش از 200 نفر بسیجی عضو پایگاه های این حوزه شده اند.

احمد رضایی افزود: در این حوزه چهار پایگاه به نامهای کمیل، منتظران قائم، شهید طالبی و الغدیر وجود دارد.

مجلس، آینه تمام نمای اقتدار و عزت ملی است

فرمانده سپاه ناحیه دامغان در نشست بصیرتی بسیج اصناف این شهر گفت: مجلس شورای اسلامی، آینه تمام نمای اقتدار، عزت و ایستادگی ملی است.

سرهنگ سید محمد حسن مرتضوی افزود: انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز مانند سایر انتخابات صحنه رقابت و وزن کشی سیاسی است.

وی اظهار داشت: در این رقابت هر یک از عناصر برای ماندگاری و اثرگذاری خود و حذف رقبا از همه توانمندیها، ظرفیت ها و استعدادهای خود استفاده می کنند.