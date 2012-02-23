طرح جامع شهر سلفچگان تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد دلاوری در کارگروه زیربنایی و شهرسازی استان که با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، از تصویب طرح جامع و تفصیلی شهر سلفچگان خبر داد و گفت: این شهر با توجه به موقعیت استراتژیک جغرافیایی در سطح ملی و استان و قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی 17 استان کشور و دسترسی به زیرساخت‌های راه و راه آهن، آب، برق و گاز، وجود منطقه ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی سلفچگان از اهمیت بسیار ویژه‌ای برای مسئولان استان برخوردار است.



وی با بیان اهمیت اقتصادی و جغرافیایی این شهر اظهار داشت: در همین راستا طرح جامع و تفصیلی شهر سلفچگان در جلسه‌های مختلف کمیته‌های فنی زیر مجموعه کارگروه با حضور مشاوران طرح و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی بررسی و کارشناسی شد و نهایتاً در جلسه اصلی کارگروه با اصلاحاتی به تصویب اعضای کارگروه رسید.



معاون استاندار قم روستاهای حوزه نفوذ مستقیم شهر سلفچگان را 9 روستا ذکر کرد و گفت: این روستاها در دو دهستان راهجرد شرقی و نیزار قرار دارند.



وی محدوده شهر سلفچگان را 372 هکتار اعلام کرد و بیان داشت: در این محدوده 372 هکتاری کاربری‌های مسکونی و تجاری، شبکه معابر شهری، فضاهای ورزشی و تفریحی سبز، فضاهای اداری، آموزشی و درمانی، مراکز صنعتی و خدماتی و اراضی زراعی و باغی گنجانده شده است.



شهر سلفچگان که در 45 کیلومتری جنوب غربی قم قرار گرفته در سال 1387 از روستا به شهر ارتقا یافت، این شهر از شمال با ساوه، از جنوب با دلیجان، از غرب با اراک از استان مرکزی و از شرق با شهر قم همسایه است.



سلفچگان یکی از قطب‌های اقتصادی کشور است که آزادراه سلفچگان - ساوه و محورهای اصلی سلفچگان - قم، سلفچگان - اراک و سلفچگان - اصفهان در حوزه راه‌های ارتباطی این شهر قرار دارد.