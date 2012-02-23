همایش بسیجان مهندس در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با حضور مهندسان بسیجی از سراسر استان چهار محال و بختیاری پیش از ظهر پنج شنبه در شهرکرد برگزار شد.

رئیس اداره شهرکهای صنعتی چهار محال و بختیاری در این همایش اظهار داشت: امروز دشمنان نظام جمهوری اسلامی جنگ دیگری را آغاز کرده اند و دشمنان ما از پیشرفت ایران در عرصه های سیاسی، اقتصادی، علمی و ...نگران است.

علی بلالی عنوان کرد: دشمنان فکر می کنند با ترور دانشمنان هسته ای ما می توانند جلوی پیشرفت هسته ای ما را بگیرند.

وی بیان داشت: این یک خیال باطل است و ایران از این کارهای نامردانه و دور از اخلاق نمی ترسد و همانطور که دانشجویانی زیادی تغییر رشته دادند و به سمت رشته هسته ای رفته اند، این کشور همیشه پیروزاست.

رئیس اداره شهرکهای صنعتی چهار محال و بختیاری با اشاره به حماسه مردم در 22 بهمن، گفت: مردم در راهپیمایی 22 بهمن اعلام کردند که کشور ما یکپارچه و متحد است و در برابر دشمنان ایستاده است.

بلالی یادآور شد: دشمنان نتوانستند حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ببینند و در رسانه هایشان این حضور را نشان ندادند.

وی عنوان کرد: ما در 12 اسفند انتخابات را داریم و باید مردم کشور حماسه ای دیگر درست کنند.

رئیس اداره شهرکهای صنعتی چهار محال و بختیاری یادآور شد: حضور مردم باید حضور حداکثری باشد تا سیلی محکمی به دهان دشمنان این آب و خاک باشد.

وی در ادامه به آمار بیکاری فارغ التحصیلان اشاره کرد و بیان داشت: آمار فارغ التحصیلان بیکار در حال افزایش است.

رئیس اداره شهرکهای صنعتی چهار محال و بختیاری یادآور شد: ایجاد شغل و فراهم کردن راهها برای ایجاد شغل برای تحصیلکرده های رشته های مختلف در کشور ضرورت دارد.

در پایان این همایش نیز به قید قرعه به تعدادی از مهندسان جوائز ارزنده ای داده شد.