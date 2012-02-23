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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

تشکیلات خودگردان:

اسرائیل مسئول اقدامات تحریک آمیز یهودیان افراطی است

اسرائیل مسئول اقدامات تحریک آمیز یهودیان افراطی است

سخنگوی رسمی تشکیلات خودگردان فلسطین رژیم صهیونیستی را مسئول اقدامات تحریک آمیز صهیونیستهای افراطی دانست و آن را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نبیل ابوردینه یورش گروه های صهیونیستی به مسجد الاقصی را محکوم کرد.

وی اظهار داشت : یورش یهودیان افراطی به مقدسات اسلامی و مسیحی اقدامی تحریک آمیز و خطرناک است که تکرار آن، تبعات ناخوشایندی به همراه خواهد داشت.

وی رژیم صهیونیستی را مسئول این اقدامات دانست و از جامعه جهانی خواست هر چه سریعتر این رژیم را تحت فشار قرار دهند تا به آزادی ادیان احترام بگذارد.

گفتنی است صهیونیستهای افراطی چند روزی است که با حمایت پلیس رژیم صهیونیستی و به بهانه انجام آیین عبادی خود به صحن مسجد الاقصی یورش می برند و علاوه بر ضرب و شتم نمازگزاران فلسطینی به هتک حرمت این مکان مقدس دست می زنند.

کد مطلب 1541720

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