ارائه تخفیف 20 درصدی برای مودیان بدهکار شهرداری صفادشت

محمد علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهارداشت: تحقق ردیفهای بودجه نیازمند وصول مطالبات شهرداری است که این امر می تواند بستر ارتقای خدمات رسانی را افزیش دهد.

وی با بیان اینکه درآمد شهرداری از محل دریافت عوارض مردمی تامین می شود، بر لزوم پرداخت به موقع این مبالغ تاکید کرد.

شهردار صفادشت عنوان کرد: یکی از راهکار‌های شهرداری برای دریافت این مطالبات ارائه تخفیفات به مناسبتهای مختلف است.

این مسئول گفت: در این راستا مودیان بدهکار به شهرداری صفادشت می توانند نسبت به پرداخت بدهی خود تا پایان ساعت اداری روز 25 اسفند جاری اقدام و از تخفیف ویژه بهره مند شوند.

کریمی اظهار امیدواری کرد با پرداخت به موقع عوارض و تزریق مناسب این مبالغ شاهد رشد و پویایی شهر صفادشت باشیم.

