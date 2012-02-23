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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

اسماعیلی:

هیئت نظارت نحوه تبلیغات کاندیداها را زیر نظر دارد

هیئت نظارت نحوه تبلیغات کاندیداها را زیر نظر دارد

شاهرود - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستانهای شاهرود و میامی گفت: هیئت نظارت بر انتخابات بر اساس تکلیف ذاتی خود نحوه تبلیغات کاندیداها و هواداران آنان را زیر نظر دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی اسماعیلی پنجشنبه در جلسه مشترک اعضای هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی شهرستانهای شاهرود و میامی با کاندیداهای مجلس نهم افزود: مردم می گویند کاندیدایی که خود قوانین را از همین الان رعایت نمی کند چگونه می تواند در مجلس قانونگذار باشد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شهرستانهای شاهرود و میامی ضمن توصیه کاندیداها به تقوای الهی تصریح کرد: عمل به قانون کلید حل تمام مشکلات است.

وی در پایان از نامزدهایی که قصد دارند در شعب اخذ رای نماینده داشته باشند خواست نمایندگان خود را تا حداکثر تا هفتم اسفندماه به هیات نظارت معرفی کنند.

کد مطلب 1541724

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