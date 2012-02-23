لیست کاندیداهای جبهه متحد اصولگرا در کرمان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام پایگاه رسمی جبهه متحد اصولگرا اسامی 10 کاندید جبهه متحد اصولگرا در استان کرمان برای شرکت در انتخابات مجلس نهم در 9 حوزه انتخابی اعلام شد.

بر اساس اعلام این سایت علیرضا منظری توکلی در حوزه انتخابیه بافت؛ موسی غضنفرآبادی در حوزه انتخابیه بم؛ بختیار مجاز در حوزه انتخابیه جیرفت و عنبر آباد؛ محمد سلطانمرادی در حوزه انتخابیه رفسنجان؛ حسن رحمانی در حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان؛ شهباز حسن پور بیگلری در حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر؛ حسین فتاحی در حوزه انتخابیه شهر بابک؛ غلامرضا کرمی و محمدمهدی زاهدی در حوزه انتخابیه کرمان و راور و همچنین محمد رضا امیری کهنوج در حوزه انتخابیه کهنوج و منوجان به عنوان نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در استان کرمان معرفی شدند.

همچنین احمد علی مقدم، سخنگوی جبهه متحد اصولگرا در استان کرمان با اشاره به آغاز زمان رسمی تبلیغات مجلس شورای اسلامی بر رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی تمامی کاندیداها تاکید کرد.

وی تصریح کرد: ولایتمداری مهمترین شاخص انتخاب کاندید اصلح است و مردم باید با بصیرت و هوشیاری در راستای وجود افراد اصلح به مجلس اقدام کنند.

مقدم همچنین برحضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات در برهه کنونی مهمترین هدفی است که باید دنبال شود.