کلانشهر کرج باید به ایستگاه اطمینان و آرامش برای مردم بدل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقا زاده قبل از ظهر پنجشنبه در همایش فرماندهان و شوراهای فرماندهی حوزه هشت حضرت سید الشهدا(ع) که در سالن همایش مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد شهرداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: شهر باید ایستگاه اطمینان و آرامش باشد و اگر جو شهر، با ثبات توام با آرامش باشد در چنین فضای به خوبی می توان فعالیت کرد، امروز این شرایط در کرج حاکم است، اگر نتوانیم از این فرصت استفاده کنیم، فرصت را هدر داده ایم.



وی گفت: امروز شورا فقط به دنبال حل مشکلات شهر و دید عملیاتی و اجرایی است که در شهرداری نیز همین امر حاکم است و با توجه به اعتباری که وجود دارد به دنبال انجام کار هستند.



شهرداریها ارگان های درآمد و هزینه هستند



شهردار کرج با بیان اینکه شهرداری ها ارگان های درآمد و هزینه هستند، اضافه کرد: اگر از حاشیه ها به دور باشیم با همین امکانات بسیار محدود بسیار بهتر از زمانی درگیری با حاشیه ها می توان کار کرد.



وی با اشاره به اینکه حوزه بسیج شهرداری در میان سایر حوزه ها مقام اول را کسب کرده، اضافه کرد: در طول سال گذشته این حوزه، همه منویات که نیروی مقاومت بسیج از یک حوزه و پایگاه انتظار دارد به خوبی و به نحو احسن انجام داده و عملکرد کاملا درخشان با یک کارنامه افتخار آمیز دارد.



آقا زاده گفت: تاکنون بیش از هزار نفر از نیروهای شهرداری جذب این حوزه شده اند و در صحنه های مختلف به حمایت از نظام و انقلاب حضور داشته اند.



شهردار کرج ادامه داد: برنامه های سیاسی، اجتماعی و عقیدتی حوزه شهرداری نشان از پویندگی و پویایی این حوزه است و افتخار فعالیت در این حوزه برای هر فردی یک ارزش است.



آقا زاده اظهار داشت: امروزه شهرداری کرج با توانایی که در آن ایجاد شده با وحدت در تمام ارکان آن و حمایت شورای اسلامی شهر، وظایف خود را نحو احسن انجام می دهد.



شهردار کرج افزود: مجموعه مدیریت شهری در یک تعامل، انسجام و وحدت در انجام کارهای ارزشی خود است.



وی گفت: شهرداری اجرا کننده مصوبات شورا است که امروزه شاهد هماهنگی نسبتاً خوب در این مجموعه هستیم که این مقطع شاید هر چند سال یکبار اتفاق می افتاد که باید از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.