هشدار پوتین به غربی ها درباره دخالت در امور داخلی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر پوتین که در جمع 100 هزار نفری از طرفداران خود در مسکو صحبت می کرد، گفت : ما به هیچ کس اجازه دخالت در امور داخلی خود را نخواهیم داد. ما اراده خودمان را داریم و این همیشه به ما کمک کرده تا پیروز باشیم."

پوتین هچنین از رای دهندگانی که در انتخابات آتی او را حمایت خواهند کرد تشکر کرد و افزود: ما پیروز خواهیم شد و از شما می پرسم که آیا پیروز خواهیم شد یا خیر؟ که این پرسش وی با "بله" از سوی حاضران روبرو شد.

نخست وزیر روسیه گفت : جنگ ما برای روسیه ادامه خواهد یافت و پیروزی از آن ما خواهد بود. امروز ما آمده ایم تا بگوییم که روسیه را دوست داریم و این را طوری بگوییم که همه کشور بشنوند.

ولادیمیر پوتین در ادامه سخنرانی حماسی خود خاطر نشان کرد: من نمی توانم همه شما را در آغوش گرفته و دستهای شما را بفشارم، اما همه چیز را می بینم و از حمایت های شما و کمک های اخلاقی تان تشکر و از رای تک تک شما قدردانی می کنم.