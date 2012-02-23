توسعه باغستان و باغ شهر یکی از مشکلات اساسی زنجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گل محمدی در جلسه شورای حفاظت ازاراضی ملی و منابع طبیعی از وجود 30مجتمع باغ شهر دراستان زنجان خبر داد و خواستار برخورد قانونی مسئولان با عوامل این معضل اجتماعی شد.

در ادامه این جلسه دادستان عمومی و انقلاب زنجان برتلاش بیشتر مسئولان امور اراضی و منابع طبیعی در جلوگیری از احداث باغ شهر در استان زنجان تاکید کرد و گفت: همه باید تلاش کنیم تا دراین زمینه به وظایف خود عمل کنیم.



حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه کم کاری مسئولان مربوط باعث یاس و ناامیدی مردم می شود، افزود: براساس قانون مجازاتهای اسلامی دستگاه قضایی از ساخت باغستانها و باغ شهرها و عوامل دخل و تصرف اراضی ملی برخورد خواهد کرد .



شهرها و عوامل دخل و تصرف اراضی ملی برخورد خواهد کرد



درجلسه شورای حفاظت ازاراضی ملی و منابع طبیعی استان اعلام شد که سازمان جهاد کشاورزی اغستان زنجان از ابتدای امسال تاکنون 294هکتارزمین برای توسعه باغها 26 هکتار برای اجرای طرحهای کشاورزی و20هکتار زمین برای طرحهای غیر کشاورزی برابر قانون به متقاضیان واگذار کرده است.

در پایان این جلسه اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دیدگاههای خودرا در باره مسائل مطرح شده بیان کردند.

بررسی و حل بیشتر مشکلات و معضلات اجتماعی برعهده دستگاه قضایی است

جعفر گل محمدی رئیس کل دادگستری استان زنجان بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب برای حل معضلات اجتماعی را از اهداف برگزاری این جلسه اعلام کرد و گفت: بررسی و حل بیشتر مشکلات و معضلات اجتماعی برعهده دستگاه قضایی است

همچنین مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از تشکیل یک هزار و234 فقره پرونده تخلفات صنفی در دو ماه گذشته خبرداد و گفت: از این تعداد 122فقره پرونده مربوط به بهداشت دارو و درمان بود که متخلفان در مجموع 590میلیون ریال جریمه نقدی شدند.

مدیرکل امور زندانهای استان هم از فعالیت مرکز مراقبت زندانیان بعد از خروج گزارش داد و گفت: در 11 ماه گذشته 87نفر برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی و زمینه اشتغال 64 رنفر هم دربخشهای کشاورزی، صنعتی و صنایع دستی فراهم شده است.

کریمی همچنین به شرکت بیش از 450نفر از زندانیان درکلاسهای آموزش فنی و حرفه ای اشاره کرد و گفت: از این تعداد220نفر موفق به دریافت گواهینامه مهارتی فنی و حرفه ای شده اند.

همچنین در جلسه شورای عالی قضایی استان زنجان مدیرکل پزشکی قانونی از مراجعه21هزار و 954 نفر برای معاینه پزشکی در سالجاری به این اداره کل خبردادو گفت: این تعداد مراجعه کننده در مقایسه با پارسال 12درصد کاهش دارد.

فروزش به افزایش 57درصدی برق گرفتگی و157درصدی گازگرفتگی امسال نسبت به سال گذشته اشاره کردو افزود: امسال میزان فوت شدگان ناشی از تصادفات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 13 درصد کاهش دارد.