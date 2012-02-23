کشف 1700 عدد انواع مواد محترقه در سرپل ذهاب

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی انتظامی شهرستان سر پل ذهاب استان کرمانشاه، تعداد یک هزار و 703 عدد انواع مواد محترقه کشف و ضبط شد.

با کسب اخبار و اطلاعاتی مبنی بر عرضه و فروش مواد محترقه توسط متصدی یک واحد صنفی در یکی از خیابان "شورا" شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

شب گذشته، واحد صنفی مذکور مورد بازرسی ماموران قرار گرفته و در نتیجه تعداد یک هزار و 240 عدد انواع مواد محترقه کشف و ضبط شد.

ماموران پلیس اطلاعات پلیس اطلاعات شهرستان سرپل ذهاب، تعداد 463 عدد انواع مواد محترقه نیز از یک دست فروش کشف کردند.

در این رابطه دو متهم مذکور نیز دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

کشف شش دستگاه خودروی مسروقه در کرمانشاه

با پیگیری ماموران یگانهای تابعه انتظامی شهرستان کرمانشاه و شعبه سه اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی شش دستگاه خودروی مسروقه کشف شد.

روز گذشته، با تلاش ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه و پلیس آگاهی استان، شش دستگاه وسیله نقلیه مسروقه در نقاط مختلف سطح شهر کرمانشاه شناسایی و کشف شد.

روز گذشته یک دستگاه سواری پراید مسروقه نیز با پیگیری ماموران پاسگاه "سمنگان" شهرستان صحنه کشف شد.

دو کشته و 11 زخمی در حوادث رانندگی استان کرمانشاه

حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، طی 24 ساعت گذشته دو کشته و 11 زخمی بجا گذاشت.

شب گذشته، با اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به جرح در محدوده استحفاظی پاسگاه "کوزران" کرمانشاه، بلافاصله ماموران پاسگاه جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران در محل مشاهده شد، یک دستگاه سواری پژو 405 به دلایلی از جاده منحرف و واژگون شده و در اثر این حادثه راننده و چهار سرنشین خودرو به شدت مجروح شده اند.

با حضور تیم فوریتهای پزشکی در محل حادثه، حادثه دیدگان به مراکز درمانی اعزام شدند اما پیگیری های بعدی ماموران نشان داد ، دو نفر از مصدومان به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرده اند.

طی 24 ساعت گذشته و در سایر حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، هشت نفر دیگر نیز زخمی شده و روانه مراکز درمانی شدند.