تشکیل نخستین جلسه کارگروه ویژه کشاورزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی ظهر پنج شنبه در نشست شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان افزود: به واسطه تاکید رئیس جمهور بر توسعه بخش کشاورزی، تشکیل این کارگروه در دستور کار قرار گرفت و سیاست دولت این است مشابه اقدامی که در بخش مسکن صورت گرفته در موضوع کشاورزی نیز انجام شود.



وی همچنین بر آمادگی لازم بخشهای مختلف استان برای اتمام پروژه‌های نیمه ‌تمام و جذب باقیمانده اعتبارات سال جاری تاکید کرد و افزود: با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز رایزنی لازم برای پشتیبانی از بودجه سال 91 با محوریت استان صورت خواهد گرفت.



علیرضابیگی در ادامه با تاکید بر بهبود صنعت گردشگری از دستگاههای ذیربط خواست آمادگی خود را برای پذیرش گردشگران نوروزی بالا ببرند.



وی همچنین با اشاره به نشست روز گذشته ستاد تنظیم بازار استان گفت: تمهیدات لازم برای کنترل بازار صورت گرفته و همه بخش‌های مرتبط با این موضوع باید اهتمام جدی داشته باشند.



در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کلیات لایحه بودجه سال 91 توسط مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه استانداری مطرح و مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.



بر اساس این لایحه اعتبارات هزینه‌ای در سال 91 نسبت به سال 90، 13.8 درصد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 33.6 درصد افزایش یافته است.



در این نشست همچنین کلیات برنامه پنجم توسعه کمیته‌های کشاورزی، تربیت بدنی، آموزش عالی و فرهنگ به تصویب رسید.



همچنین 47 مورد از مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان در این نشست مورد موافقت اعضا قرار گرفت.



تشکیل سه گروه کاری ذیل کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان و شش گروه کاری ذیل کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.



در نشست شورای برنامه‌ریزی استان همچنین دستورالعمل تشکیل شورای هم‌اندیشی اقتصادی استان مطرح شد و به تصویب رسید.



رفع موانع کسب و کار و بهبود فضای سرمایه‌گذاری، توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد فضای اعتماد بین این بخش با دولت و ارتقای فرهنگ اقتصادی و اخلاق کسب و کار از اهداف تشکیل شورای هم‌اندیشی اقتصادی استان عنوان شده است.