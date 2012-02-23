21 نفر برای دو صندلی مجلس در حوزه زنجان و طارم رقابت می کنند

ذکرالله کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تبلیغات انتخاباتی داوطلبان از صبح امروز پنجشنبه تا پایان زمان تبلیغات انتخاباتی نامزدها ساعت هشت صبح پنجشنبه 11 اسفند ماه است افزود: ستادهای تبلیغاتی انتخاباتی تنها در مراکز بخش‌ها (اعم از اینکه مرکز بخش، شهر یا روستا باشد) شهرها و شهرستان‌ها، به تفکیک برادران و خواهران دایر می‌شود.



وی ادامه داد: در شهرهای بزرگ، می‌توان در هر منطقه شهرداری یک محل به‌عنوان ستاد انتخابتی دایر کرد البته این موضوع مشمول نواحی شهرداری نمی‌شود.



معاون سیاسی فرماندار زنجان با تشریح این مطلب که ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های تبلیغاتی قانونی نامزدها، در آن ساماندهی و انجام می‌شود، یادآور شد: الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی در مکان‌هایی که توسط شهرداری‌ها یا دهیاری‌ها تعیین شده الزامی است.



کاظمی ادامه داد: چاپ و استفاده از عکس صرفاً محدود به زندگی‌نامه، جزوه، بروشور، کارت و تراکت بوده و قطع آن حداکثر 10×50 سانتی‌متر است و کاندیداها باید به این نکته توجه داشته باشند.



معاون سیاسی فرماندار زنجان به جزئیات چاپ زندگی‌نامه و جزوه از سوی کاندیداها اشاره کرد و گفت: چاپ زندگی‌نامه و جزوه هر نوع مطلب مجاز تبلیغاتی است که به صورت دفتر یا کتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن نباید از 15×20 سانتی‌متر تجاوز کند.



کاظمی افزود: اعلام نظر شخصیتها در تایید نامزدها و یا استفاده از نظر آنها در تبلیغات داوطلب به شرطی که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیئت اجرایی شده باشد مجاز است.



معاون سیاسی فرماندار زنجان به ممنوعیت‌های قانونی در زمان تبلیغات اشاره کرد و افزود: الصاق و نصب هرگونه اعلامیه، عکس، پوستر، بنر، پلاکارد و پارچه‌های تبلیغاتی به جز در محل‌هایی که توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در نظر گرفته شده است، تخلف محسوب می‌شود.



وی ادامه داد: مقصود از پلاکارد، هرگونه تبلیغات پارچه‌ای، کاغذی، مقوایی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق آن است.



کاظمی با اشاره به اینکه انجام هرگونه دیوارنویسی، جزو تخلفات محسوب می‌شود، ابراز کرد: راه انداختن کاروان‌های تبلیغاتی یا راهپیمایی‌های خیابانی، پاره یا معدوم یا مخدوش نمودن آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در زمان قانونی تبلیغات در محل‌های مجاز الصاق شده است، استفاده از بلندگوهای ثابت و سیار، ویدئو پرژکتور و تلویزیون تبلیغاتی در خارج از محیط سخنرانی، ستاد و امثال آن، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی برای نامزدهای نمایندگی مجلس از تاریخ اعلام رسمی اساسی نامزدها، از طریق صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد از دیگر مصادیق تخلفات تبلیغاتی به حساب می‌آید.



وی ادامه داد: فعالیت کارمندان در ساعات اداری، استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها و نهادها و مؤسسات استفاده کننده از بودجه عمومی (به هر مقدار) و مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است (همانند بنیاد مستضعفان) و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور برای نامزدهای نمایندگی مجلس و تبلیغ له یا علیه هر یک از داوطلبان انتخاباتی توسط اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت و همچنین تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی ستاد و نام مشمول آن به فرمانداری یا بخشداری از دیگر موارد تخلف اعلام شده است.



وی افزود: درج آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی و یا درج خلاف مطلبی که دال بر انصراف حمایت گروه یا اشخاص از نامزدی معین باشد توسط مطبوعات، نشریات و یا غیرآنها نیز تخلف است.



کاظمی تاکید کرد: نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هیجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکل به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است. در صورتی که نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. در غیر مطبوعات و نشریات نیز نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر کنند.



وی با بیان اینکه تبلیغ علیه داوطبان دیگر نمایندگی یا طرفداری آنان غیر قانونی است، اظهار کرد: هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی توسط مردم، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، اخلال در امر انتخابات نیز تخلف است و شهروندان می‌توانند موارد مربوط درخصوص تبلیغات را با شماره تلفن 3239623 فرمانداری زنجان در میان بگذارند.