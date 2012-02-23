محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ساختار تشکیلاتی و سازمانی محیط زیست استان باید متحول شود.



وی یکی از مسائل و مشکلات تشکیلات محیط زیست استان را کمبود نیرو و فضای اداری عنوان کرد وافزود:‌ با توجه به اینکه شهر مقدس قم یکی از کلانشهرهای کشور با جمعیتی بیش ار یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار نفر است و با وجود صنایع متنوع و مهاجر پذیر بودن این منطقه از کشور این شهر هیچ عنوان پاسخگوی رسالت و اهداف سازمانی محوله نیست.



صدور مجوز استخدام 13 نفر



وی گفت: اقداماتی برای ساماندهی این مسئله صورت گرفته است که با عنایات ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور و استاندار قم، مجوز استخدام 13 نفر برای حضور در این مجموعه صادر شده است که تا پایان سال جاری صورت می گیرد.



رکنی ادامه داد: همچنین مجوز و سهمیه 16 نفر نیز از طریق استانداری قم و با مساعدت استاندار در حال پیگیری است.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم بیان کرد: ضمنا 22 سهمیه به منظور جذب نیروهای سرباز از سوی سازمان مرکزی به استان اختصاص یافته که در صورت جذب این نیروها وتامین اعتبارات لازم تا حدودی این وضعیت به حد قابل قبول نزدیک می شود.



وی همچنین با اشاره به راه اندازی واحد سیار پایش آلاینده های محیطی هوا در سطح استان بیان کرد: راه اندازی این واحد با مساعدت سازمان مرکزی و استانداری قم در حال انجام است.