تأکید بر گفتگوی منطقی در کرسیهای آزاداندیشی/ تعریف هیاهو در کرسیها

جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برگزاری جلسات نقد و گفتگو در دانشگاه ها مبتنی بر فضای نقد منطقی است، افزود: کرسی های آزاد اندیشی جلساتی برای رفع شبه و افزایش تحمل فضای نقد است و در آن بر خلاف تریبون آزاد یک طرف مساله ای را مطرح می کند و طرف دیگر آن را نقد می کند.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آشنایی دانشجویان با فضای "تحمل" نقد را از اهداف برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها نام برد و اظهار داشت: با برگزاری جلسات کرسی های آزاد اندیشی سعی می شود تا به دور از هرگونه هیاهو و جنجال دانشجویان با فضای تحمل نقد روبرو شوند و بتوانند پیش از آنکه احساسات و هیجانات بر آنها غلبه کند، در یک فضای منطقی با یکدیگر گفتگو و مذاکره کنند.



وی با تاکید بر اینکه دستیابی به اهداف کرسی های آزاد اندیشی در گرو پرهیز از هیاهو است، خاطر نشان کرد: دستیابی به این اهدف در فضای غیر عقلانی ممکن نیست از این رو حتی می توان با 20 نفر اقدام به برگزاری این کرسی ها در دانشگاه ها کرد.



دارا، رفع شبه و پاسخ به سوالات را از دیگر اهداف برگزاری کرسی های آزاد اندیشی نام برد و یادآور شد: در این جلسات پرسشهایی مطرح می شود که باید به آن پاسخ داده شود ولی در عین حال معتقدیم که اگر دانشجویی بی اطلاع از موضوع کرسیها، به این جلسات وارد شود، مشکلاتی برای وی ایجاد می شود ضمن آنکه کرسی به معنای واقعی خود اجرا نخواهد شد.



تریبون آزاد با کرسی های آزاد اندیشی متفاوت است



مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه تریبون آزاد و کرسی های آزاد اندیشی با هم متفاوت است، ادامه داد: تریبون های آزاد پاسخ به سوالات و در واقعه جلسه پرسش و پاسخ است ولی در جلسات کرسی های آزاد اندیشی یکی بحثی را مطرح می کند و دیگری آن را نقد می کند.



تعبیر هیاهو در کرسی های آزاد اندیشی



دارا با اشاره به تاکیدات آیین نامه کرسی های آزاد اندیشی، اضافه کرد: تاکید این آیین نامه بر برگزاری جلسه نقد، گفتگو و آزاد اندیشی با روش منطقی و عقلانی همراه با نظم و منطبق بر ضوابط آیین نامه است.



وی با بیان اینکه برخی معتقد به ایجاد هیاهو در کرسی های آزاد اندیشی هستند، اضافه کرد: "هیاهو" در کرسی های آزاد اندیشی اگر تعبیر به نشاط باشد مشکلی نیست و دانشجو باید به فضایی ایجاد شده مشارکت داشته و در جلسات وارد شود.