میزان مشارکت مردم در کرج باید چند برابر گذشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رجبی ظهر پنج شنبه در نشست مشترک روسای کمیسیون فرهنگی اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی و معاونین فرهنگی اجتماعی شهرداریهای استان البرز که در سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه انتخابات قبلی شهرستان کرج 29 درصد مردم این شهر در انتخابات شرکت کرده بودند باید تلاش شود در این انتخابات بیش از این رقم شرکت کنند.



وی گفت: در حال حاضر اولین انتخابات بعد از استان شدن البرز در این استان برگزار می شودف امیدواریم با توجه به حرکتهای جمعیتی که بیش از 83 درصد مردم البرز مهاجر هستند و 75 درصد جمعیت در مرکز استان متمرکز شده است شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات باشیم.



معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز گفت: 29 درصد مردم کرج در انتخابات قبلی شرکت کرده بود، افزایش این مشارکت بستر می خواهد که باید بستر ساز کنیم و برنامه های متنوع در حوزه های مختلف از جمله دانشگاه ها، مدارس، کانون های بسیج شروع شده، امروز اولین روز تبلیغات کاندیدها شروع شده است لازم است حضور گسترده تری را داشته باشیم.



وی افزود: به این مردم باید خدمت کنیم و نباید بگذاریم کارهایشان بروی زمین بماند، این مردم واقعا سزاوار این نیستند که کارهایشان بروی زمین بماند. امسال در هزار شهرستان و چهار هزار روستا مردم ما راهپیمایی داشتند به دلیل اینکه شرایط را درک کرده اند.



وی ادامه داد: این انتخابات دارای چالش و تهدیدهایی است و باید شرایط را به درستی درک کنیم و به درستی تصمیم گیری و برنامه ریزی کنیم.