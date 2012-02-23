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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۶

لیست نهایی جبهه متحد در البرز به زودی اعلام می شود

لیست نهایی جبهه متحد در البرز به زودی اعلام می شود

کرج - خبرگزاری مهر: دبیر و سخنگوی جبهه متحد استان البرز گفت: تعدادی از اسامی لیست جبهه مشخص شده اما لیست نهایی به زودی اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مسلم اسکندری دبیر و سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان استان البرز با اشاره به تلاش برای انتخابات اصلح ترین کاندیداها برای نمایندگی استان البرز، از اعلام نظر نهایی انتخاب شدگان به زودی خبر داد.

اسکندری همچنین در ادامه با ضرورت شکل گیری وحدت در فضای سیاسی کشور گفت: با توجه به واقعیت‌های موجود اجتماعی و عناصر تأثیرگذار در فضای سیاسی و تنش‌های ایجادشده در مقاطع اخیر در فضای سیاسی، جبهه متحد اصولگرایی را کاملاً موفق می‌دانم.

وی در خصوص فعالیت جبهه متحد اصولگرایان و آینده آن با بیان مطلب فوق اظهار کرد: احساسم این است که شکل‌گیری این مجموعه و عملکرد آن درمجموع کاملاً مثبت است و به نظر من موفق عمل کرده است و اکثریت قابل توجهی را در مجلس آینده رقم خواهد زد.
 
همچنین وی در مورد حضور مردم استان البرز در انتخابات افزودند: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس همواره پشتوانه محکمی برای جمهوری اسلامی ایران بوده است که این موضوع همواره مورد تاکیدات مقام معظم رهبری قرار گرفته است؛ و این قاعده شامل استان البرز هم می شود.
 
اسکندری در ادامه با گوشزد کردن چند نکته به کاندیدهای استان البرز فرمودند: ایجاد فضای سالم رقابتی بین نامزدهای انتخاباتی عامل مهم دیگری در ایجاد نشاط و مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های رأی است پس تمام کاندیدها سعی کنند قواعد دینی و اخلاق سیاسی را رعایت کنند.

تا این  لحظه به نظر می رسد در حوزه انتخابیه کرج، محمدجواد کولیوند و عزیز اکبریان به عنوان نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان انتخاب و به صورت نهایی اعلام شوند.
 
همچنین در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد، مفید کیایی نژاد به عنوان نامزد جبهه متحد تعیین شود.
کد مطلب 1541745

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