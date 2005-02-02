اعلام زمان برگزاري آزمون دستياري پزشكي ؛ حداكثر تا شنبه

دكتر عوض حيدر پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، افزود: پيشنهاد اعضاي كميسيون بهداشت ودرمان مجلس براي زمان برگزاري آزمون دستياري تخصصي پزشكي، بهار سال آينده و در فاصله زماني 15 ارديبهشت ماه تا 15 خرداد ماه بوده است كه وزير بهداشت و معاون آموزشي اين وزارتخانه هم با اين زمان موافقت كرده بودند اما خلف قرار وعده كردند.

وي ادامه داد: مسوولان وزارت بهداشت و درمان هم اكنون اصرار دارند كه اين آزمون در 13 اسفند ماه سال جاري برگزار شود اما اعضاي كميسيون در تلاش هستند كه اين زمان را به سه ماه آينده موكول كنند.

عضو كميسيون بهداشت ودرمان اظهار داشت: نزديك به 13 تا 14 هزار پزشك داوطلب اين آزمون، متقاضي برگزاري اين آزمون در نيمه دوم ارديبهشت ماه سال آينده هستند كه تقاضاي اين داوطلبان را به اطلاع وزارت بهداشت و درمان رسانده شده و اعضاي كميسيون هم اكنون منتظر پاسخ از سوي اين وزارتخانه هستند.

وي افزود: اين تعداد از داوطلبان گفته اند چون ابتدا قرار بود كه اين آزمون در بهمن ماه برگزار شود و سپس معاون آموزشي وزارت بهداشت از برگزاري اين آزمون در بهار سال آينده خبر داده بود، آنها هم بر اساس اين خبر در خصوص اين آزمون كه آزموني سرنوشت ساز است، برنامه ريزي هاي خود را انجام دادند.

دكتر حيدر پور با بيان اينكه اعضاي كميسيون مجلس موافق خواسته پزشكان داوطلب اين آزمون بوده و معتقد است كه بايد اين آزمون، بهار سال آينده برگزار شود، ادامه داد: در جلسه ديروز مجلس با وزير بهداشت، متاسفانه وزير بهداشت سخنان اعضاي كيمسيون مجلس را قبول نكرده و اصرار داشت كه اين آزمون در اسفند ماه امسال برگزار شود.

وي ادامه داد: اعضاي كميسيون بهداشت و درمان و گروه تحقيق و تفحص مجلس اسناد و مداركي را مبني بر محرز بودن 100 درصدي تخلف در آزمون سال گذشته را جمع آوري كرده اند و هم اكنون اين اسناد درمرحله بررسي قضايي اطلاعاتي است كه زمان رسيدن به نتيجه قطعي، اعلام مي شود.