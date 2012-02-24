هشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 در سمنان برگزار شد

سید عباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این جشنواره علاوه بر تهران در 10 استان دیگر در سالن تئاتر شهر مجموعه فرهنگسرای کومش سمنان اکران شد.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره با هدف کشف و جذب هنرمندان جوان با شعار دائمی "سینمای اخلاق" برگزار شد، تصریح کرد: موضوعات این جشنواره در سه بخش اصلی، ویژه و جنبی است.

رئیس حوزه هنری استان سمنان گفت: در بخش اصلی این جشنواره موضوعاتی چون، داستان، انیمیشن، مستند و جهاد اقتصادی و در بخش ویژه با موضوع آثار رادیویی و در بخش جنبی با موضوع تلفن همراه، بخش سینمای اخلاق و بخش بین الملل برگزار شد.

دانایی اکران این آثار را در دو بخش ملی و بین الملل ذکر کرد و افزود: در مجموع 229 فیلم برتر از بین 1800 فیلم به صورت پنج سانس از ساعت 11 تا 21 امروز در این همایش اکران شد.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد 53 فیلم خارجی و دیگر فیلم ها ایرانی بودند اظهار داشت: در این جشنواره سه اثر از هنرمندان استان سمنان نیز پخش شده است.