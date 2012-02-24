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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۷

زاهدی مطرح کرد:

آسیب جدی فرقه های ضاله به آحاد جامعه

آسیب جدی فرقه های ضاله به آحاد جامعه

مهدیشهر-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر گفت: فرقه های ضاله آسیب های جدی به تمام آحاد جامعه می زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلام رضا زاهدی پنج شنبه در همایش آموزشی فرقه ضاله و عرفان های نوظهور در سالن اجتماعات فرمانداری مهدیشهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: آموزش پایه و اساس رشد و ترقی جامعه است.

اسماعیل روزبهانی استاد فرق و مذاهب نیز در این جلسه گفت: فرقه ها چیزی جدا از دین و مذهب بوده و  دین مجموعه ایست از مقررات شامل اعتقادات، احکام و اخلاق که این اعتقادات از طریق پیامبر (ص) و براهین عقلیه به اثبات رسیده است.

وی اظهار داشت: دین و مذهب هیچوقت در جوامع به خودی خود آسیب زا نبودند اما فرقه ها در عین اینکه وجودشان مخرب و آسیب زا بوده، نمایانگر یک جامعه غیر پویا  هستند که آحاد آن جامعه کورکورانه راهی را می روند که سرکردگان آن برایشان تهیه کرده اند.

روزبهانی گفت: منظومه اصلی بهائیت چیزی نیست جز نفی یک اندیشه و بهائیت بعنوان جدی ترین فرقه در بزرگترین اقلیت مذهبی ایران به شمار می رود.

استاد فرق و مذاهب افزود: بهائیت گلوگاه های مختلف را در اختیار داشته و بعضی از کالاها را آنها وارد کشور می کنند.

وی در پایان اضافه کرد: فرقه ضاله بهائیت حرفی  برای گفتن ندارند اما در روش های تبلیغی، دقیق ترین شیوه ها را بکار می بندند.

کد مطلب 1541754

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