آسیب جدی فرقه های ضاله به آحاد جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلام رضا زاهدی پنج شنبه در همایش آموزشی فرقه ضاله و عرفان های نوظهور در سالن اجتماعات فرمانداری مهدیشهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: آموزش پایه و اساس رشد و ترقی جامعه است.

اسماعیل روزبهانی استاد فرق و مذاهب نیز در این جلسه گفت: فرقه ها چیزی جدا از دین و مذهب بوده و دین مجموعه ایست از مقررات شامل اعتقادات، احکام و اخلاق که این اعتقادات از طریق پیامبر (ص) و براهین عقلیه به اثبات رسیده است.

وی اظهار داشت: دین و مذهب هیچوقت در جوامع به خودی خود آسیب زا نبودند اما فرقه ها در عین اینکه وجودشان مخرب و آسیب زا بوده، نمایانگر یک جامعه غیر پویا هستند که آحاد آن جامعه کورکورانه راهی را می روند که سرکردگان آن برایشان تهیه کرده اند.

روزبهانی گفت: منظومه اصلی بهائیت چیزی نیست جز نفی یک اندیشه و بهائیت بعنوان جدی ترین فرقه در بزرگترین اقلیت مذهبی ایران به شمار می رود.

استاد فرق و مذاهب افزود: بهائیت گلوگاه های مختلف را در اختیار داشته و بعضی از کالاها را آنها وارد کشور می کنند.

وی در پایان اضافه کرد: فرقه ضاله بهائیت حرفی برای گفتن ندارند اما در روش های تبلیغی، دقیق ترین شیوه ها را بکار می بندند.