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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۷

دلالی به مهر خبر داد:

توزیع بیش از یک هزار جلد قرآن یارانه ای در استان سمنان

توزیع بیش از یک هزار جلد قرآن یارانه ای در استان سمنان

شاهرود-خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از توزیع یک هزارو هشت جلد قرآن کریم به صورت یارانه ای بین مساجد این استان خبر داد.

محمد دلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن توزیع یک هزارو هشت جلد قرآن در سطح استان سمنان، افزود: از این تعداد قرآن کریم، 288 جلد در شاهرود، 240 جلد در سمنان، 144 جلد در دامغان، 144 جلد در گرمسار، 72 جلد در مهدیشهر، 72 جلد در میامی، 24 جلد در سرخه و 24 جلد نیز در بیارجمند توزیع شده است.

وی با تاکید بر آشنایی جوانان و نوجوانان با قرآن کریم گفت: قرآن کریم بزرگ‏ترین هدیه الهى براى انسان‌ها و گرانبهاترین میراث پیامبر اعظم(ص) در میان مسلمان است و باید این کتاب آسمانی، آسان در دسترس همه مردم قرار بگیرد.

مسئول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه آشنایی جوانان با قرآن آنها را از تهاجم فرهنگی دشمن حفظ می کند اظهار داشت: در شرایطی که مسلمان در برابر هجوم بیرحمانه دشمنان احتیاج به اتحاد و همبستگی دارند بهترین راه این است که همگی گرد قرآن جمع شوند.

کد مطلب 1541756

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