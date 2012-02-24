کنگره ملی امام حسن مجتبی (ع) در سمنان برگزار شد

حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور در حاشیه برگزاری کنگره ملی امام حسن مجتبی(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از مهمترین اهداف برگزاری اینگونه برنامه های را جهت جمع‌آوری اطلاعات و ویژگی‌های شخصیتی اهل بیت عصمت و طهارت از منابع معتبر و کتاب‌های دینی و عرضه یکجای آن به منظور تسهیل در امر پژوهش و تحقیق پژوهشگران حوزه و دانشگاه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد از درآمد موقوفات استان سمنان برای شناخت و معرفی ائمه اطهار (ع)‌ اختصاص می یابد، گفت: مطالعه تاریخ و سرگذشت ائمه(ع) و نیز تعالیم ارزنده ای که به یاد گار نهاده اند گنجینه ای ارزشمند در جهت کسب معرفت است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با اشاره به ارسال 48 مقاله به این کنگره، افزود: سه مقاله حائز رتبه برتر شدند.

صفایی پور ابعاد شخصیت، سیره عملی، سیمای اخلاقی و تربیتی، شخصیت والای امام حسن مجتبی(ع) و همچنین بررسی ابعاد شخصیتی این امام گرانقدر از نگاه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب و ترویج فرهنگ وقف از دیدگاه امام حسن مجتبی(ع) را از مهمترین محورهای موضوعات مقالات رسیده به این کنگره برشمرد.

یک استاد حوزه و دانشگاه نیز در این کنگره طی سخنانی به تبیین شخصیت سیاسی حضرت امام حسن مجتبی (ع) پرداخت و گفت: ائمه اطهار (ع) آیینه تمام نمای ظهورات حق و تجلی کامل اسماء و صفات الهی می باشند.

حجت الاسلام ناصر رفیعی با تشریح وضعیت سیاسی دوران حضرت امام حسن مجتبی(ع) و توطئه های معاویه افزود: از بین 11 امام معصوم تنها حضرت امام علی (ع) و امام حسن مجتبی (ع) اقدام به تشکیل حکومت کردند.