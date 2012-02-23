مشارکت 151 هزار رای اولی مازندران در انتخابات مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی بعد از ظهر پنجشنبه در نهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران در استانداری افزود: ملت ایران همواره در همه انتخاباتها حضوری همه جانبه و پرشور داشته و بار دیگر با خلق حماسه ای دیگر، 12 اسفند افتخارآفرینی می کنند.

وی اظهار داشت: ایجاد بستر مناسب برای برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه و حضور حداکثری در بین آحاد مردم وظیفه اصلی مدیران نظام اسلامی است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه هیچ مسئولی حق ندارد در مقام مدیریت، نسبت به تخریب نامزدی خاص یا حمایت از نامزدی مورد نظر در ایام انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اقدام کند، تصریح کرد: امید آن می رود با همگرایی و حفظ وحدت در جامعه، 12 اسفند شاهد حضور پرشور مردمی در پای صندوقهای رای باشیم.

طاهایی با بیان اینکه دشمن در آستانه انتخابات از هر ترفندی برای مخدوش کردن حضور حداکثری مردم در حماسه حضور بهره می گیرند، یادآور شد: افرادی که از سوی شورای نگهبان تایید شده، باید مورد احترام مدیران و مسئولان اجرایی قرار گیرند.

وی از فرمانداران خواست، مراقبت بیشتری نسبت به فعالیت بخشداران و دهیاران در مناطق استان داشته باشند تا خدای نکرده از امکانات و ابزار اداری به نفع نامزدهای خاص اقدام نکنند.

استاندار مازندران بیان داشت: ایجاد بستر و فضای آرام برای حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای وظیفه اصلی دست اندرکاران اجرای انتخابات مجلس نهم در مازندران است.

طاهایی در ادامه با تاکید بر تقویت حضور دانش آموزان رای اولی در پای صندوقهای رای از طریق مربیان دستگاه تعلیم و تربیت گفت: هم اکنون بالغ بر 151 هزار رای اولی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشارکت دارند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوازدهم اسفندماه در ایران اسلامی برگزار می شود.