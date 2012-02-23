یادواره شهدای خیبر شکن در شهرری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای محله صفائیه شهرری که بیشتر آنها در عملیات خیبر به فیض شهادت نائل آمدند در مسجد امام حسن عسگری(ع) شهرری برگزار می شود.

هر ساله بسیج مسجد امام حسن عسگری(ع) با توجه به اینکه بیشتر شهدای این پایگاه در عملیات خیبر که شهید همت نیز در آن عملیات حضور داشت، به فیض شهادت رسیدند همزمان با سالگرد این عملیات اقدام به برپایی یادواره شهدا می ‌کند.

18 نفر از شهدای این پایگاه از جمله شهید رمضان قائم مقام لشکر 27 محمد رسول‌الله(ص)، شهید سیفی فرمانده حوزه 355 امام حسن مجتبی(ع) و شهید سیدحسن غیوری فرزند آیت‌الله سیدعلی غیوری نماینده ولی فقیه، از جمله شهدای این پایگاه در عملیات خیبر بودند.

این مراسم با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا با سخنرانی سردار شعبانی جانشین دانشکده امام حسین (ع) و مدیحه سرایی داود شفیعی از ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) به همت بسیج مسجد امام حسن عسگری(ع) و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگان و شهرداری منطقه 20 و با حضور خانواده معظم شهدا و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری و امت ولایی و همیشه در صحنه ایران اسلامی، پنج شنبه بعد از نماز مغرب وعشا برگزار خواهد شد.

ماکتهای عملیات خیبر به نمایش گذاشته می شود

فرمانده پایگاه امام حسن عسگری (ع) در خصوص برگزاری این یادواره گفت: ماکتهای عملیات خیبر امروز در یادواره شهدای این عملیات به نمایش گذاشته می شود.

محمد عبداللهی افزود: طراحی و به نمایش گذاشتن ماکتهای عملیات خیبر، تهیه و پخش کلیپهایی از شهدا و برپایی ایستگاه صلواتی از برنامه‌های جانبی این یادواره محسوب می شود وامید است در سالهای آینده این یادواره به منظور گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای منطقه برگزار شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه بیشتر شهدای پایگاه امام حسن عسگری(ع) که در ادوار مختلف انقلاب اسلامی یک پایگاه قوی انقلابمان بوده در عملیات خیبر به فیض شهادت نائل آمده‌اند، هر ساله یادواره شهدای خیبرشکن همزمان با ایام آغاز عملیات خیبر برگزار می ‌شود.

این یاواره 12 سال است که به طور منظم برگزار می شود.