خانه تکانی سال نو در شرق تهران با مشارکت شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا فرخی اظهارداشت: رنگ آمیزی المانهای شهری، پاکسازی برچسبهای تبلیغاتی، رنگ آمیزی سرپناه های ایستگاههای اتوبوس، نظافت و ساماندهی غرفه های بازیافت، حذف زوائذ فیزیکی، آذین بندی و نور پردازی میادین، پاکسازی و لایروبی انهار و... از جمله فعالیتهای معاونت امور شهری و فضای سبز منطقه در طرح استقبال از بهار است.

وی افزود: توزیع بسته های آموزشی مرتبط با مقوله ی بازیافت، لایروبی جویها و انهار، پاکسازی و شست و شوی آب نماهای موجود در سطح منطقه، ساماندهی و تعمیر ساعت های موجود در این بخش از کلان شهر تهران، حمل زباله های مازاد ناشی از خانه تکانی منازل مسکونی، اخطار به واحدهای تجاری در زمینه ی تعمیر و شست و شوی تابلوهای سردر مغازه ها و... از دیگر اقدامات این معاونت در راستای اجرای طرح استقبال از بهار است.

فرخی با اشاره به رسیدگی به اسکان کارگری در منطقه 8 گفت: نظافت و باز پیرایی مساجد، حذف موانع فیزیکی، کنترل امکانات و تجهیزات کارگری و... از جمله برنامه های اجرایی معاونت امور شهری منطقه 8 در طرح استقبال از بهار سال جاری است.