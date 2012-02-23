اردبیل در تکاپوی برگزاری سالم انتخابات/ رای اولیها حماسه ساز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ستادهای انتخابات شهرستانهای استان اردبیل با اشاره به محوریت برنامه ها برای حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای، به امانت داری، صیانت از آرا و جلوگیری از تخلفات تاکید ویژه ای دارند.

دیروز با اعلام لیست نهایی نامزدهای انتخاباتی در تمام استانها و شهرستانهای کشور محور فعالیتها و اظهارات روسای ستادهای انتخابات شهرستانها در این خصوص بوده است.

در این راستا رئیس ستاد انتخابات اردبیل تاکید کرد در بررسی صلاحیت داوطلبان موازین قانونی و اصل بی طرفی و امانت داری مهمترین ملاک بررسی صلاحیتها بوده است.

یوسف اکبری گفت: از 46 داوطلب حوزه انتخابیه اردبیل نیر، نمین وسرعین 29 نفر تائید صلاحیت شدند، 11 نفر رد و یا احراز صلاحیت و شش نفر نیز انصراف دادند.

در همایش یک هزار نفری مجریان انتخابات در شهرستان مشگین شهر نیز رئیس ستاد انتخابات و فرماندار این شهرستان با اشاره به تائید صلاحیت نهایی 9 داوطلب نمایندگی مجلس از این حوزه یادآور شد: 157 شعبه ثابت و سیار برای اخذ آرای مردم در نظر گرفته شده است.

همچنین در همایش شوراها و دهیاران کوثر نیز فرماندار این شهرستان نقش شوراها و دهیاران در حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی غیرقابل انکار و تاثیرگذار دانست.

سید سعدالله رئیس الساداتی در این مراسم اضافه کرد: باید تلاش کنیم تا با بالا بردن اطلاعات و سطح آگاهی رای دهندگان، اصلحترین، توانمندترین و با تقوی ترین افراد به مجلس راه یابند.

در دو جلسه جداگانه که با هدف توجیح نمایندگان فرمانداری و معتمدین شعب اخذ رای در شهرستان نیر برگزارشد، رئیس ستاد انتخابات این حوزه از آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری انتخابات خبر داد و به ضرورت صیانت از آرا توسط نمایندگاه حوزه ها و شعب تاکید کرد.

در شهرستان نمین نیز دوره آموزشی و توجیهی سر بازرسان و بازرسان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد.



علاوه بر این در همایش رای اولیهای شهرستان سرعین نیز امام جمعه و فرماندار این شهرستان ضمن اعلام آمادگی دستگاههای اجرایی و نظارتی برای برپایی هر چه سالم و پرشور انتخابات خواستار حضور حداکثری بویژه جوانان و رای اولیها در پای صندوقهای اخذ رای شدند.