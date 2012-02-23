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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۷

حجت الاسلام ولی زاده:

کتاب "چهره های ماندگار قرآنی" در البرز تدوین می شود

کتاب "چهره های ماندگار قرآنی" در البرز تدوین می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: کتاب "چهره های ماندگار قرآنی" با هدف معرفی نخبگان قرآنی استان البرز تالیف و تدوین می شود.

حجت الاسلام حمید رضا ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این کتاب با هدف  شناسایی و تجلیل از فعالان قرآنی استان در رشته های مختلف ازجمله  قرائت، حفظ، تفسیر، تذهیب، کتابت، تالیف و... منتشر می شود.

وی ادامه داد: جمع آوری اطلاعات مربوط به نخبگان قرآنی استان از جمله  مطالبی در ارتباط با رشته تخصصی آنان، جوایزی که کسب کره اند، زندگی  و بخشی از خاطرات قرآنی آنان از فردا آغاز می شود.

حجت الاسلام ولی زاده این اقدام را به منظور تشویق فعالان قرآنی استان و همچنین ماندگار کردن نام آنها در تاریخ مکتوب کشور معرفی کرد.

وی گفت: نخبگان قرآنی فرصت دارند تا 15 اردیبهشت سال آینده نسبت به ارسال اطلاعات خود برای ثبت در این کتاب اقدام کنند.

وی یادآور شد: این افراد می توانند اطلاعات خود را به دفتر توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی این اداره کل ارسال کنند.

کد مطلب 1541769

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