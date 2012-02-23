کتاب "چهره های ماندگار قرآنی" در البرز تدوین می شود

حجت الاسلام حمید رضا ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این کتاب با هدف شناسایی و تجلیل از فعالان قرآنی استان در رشته های مختلف ازجمله قرائت، حفظ، تفسیر، تذهیب، کتابت، تالیف و... منتشر می شود.

وی ادامه داد: جمع آوری اطلاعات مربوط به نخبگان قرآنی استان از جمله مطالبی در ارتباط با رشته تخصصی آنان، جوایزی که کسب کره اند، زندگی و بخشی از خاطرات قرآنی آنان از فردا آغاز می شود.



حجت الاسلام ولی زاده این اقدام را به منظور تشویق فعالان قرآنی استان و همچنین ماندگار کردن نام آنها در تاریخ مکتوب کشور معرفی کرد.



وی گفت: نخبگان قرآنی فرصت دارند تا 15 اردیبهشت سال آینده نسبت به ارسال اطلاعات خود برای ثبت در این کتاب اقدام کنند.



وی یادآور شد: این افراد می توانند اطلاعات خود را به دفتر توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی این اداره کل ارسال کنند.