به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره تخصصی دستاوردهای دینی «شاخه طوبی» پیام آیت الله حسین مظاهری به شرح زیر قرائت شد.

برگزاری جشنواره تخصصی فرهنگی، دینی شاخه طوبی در شهر دین و فرهنگ اصفهان نشان از گستردگی و عمق فعالیت‌های مخلصانه مراکز و کانون‌های فرهنگی و مذهبی در این دیار فرهنگ‌ساز است و از طرفی حاکی از آشنا ساختن هر چه بیشتر جامعه و جوانان با این دستاوردها است.

رئیس حوزه علمیه اصفهان در ادامه این پیام جامعه ایرانی را جامعه‌ای ریشه‌دار و مذهبی دانست و ادامه داد: به طبع در این جامعه فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد و این به برکت مجاهدت‌های امام خمینی (ره) و خون مطهر شهدا است، که این نهضت ایمانی دل‌های پاک و اندیشه‌های تابناک جوانان و نخبگان فرهنگی در این دیار را برای ایجاد و گسترش جریان‌های تأثیرگذاری دین و فرهنگی آماده و سرشار کرده است.

آیت الله مظاهری می‌افزاید: بزرگ‌ترین‌هنرهای دستاوردهای انقلاب اسلامی در جنبه فرهنگی تغییر ذائقه فرهنگی جوانان و به تعبیری دگرگونی اندیشه فرهنگی نسل جوان است، و این جریان همان حرکت زیربنایی و جریان اصولی مهمی است که امام خمینی (ره) از ابتدای نهضت و قیام با تدبیر و پرباری آن را تا نهایی شدن به ثمر رساند و شرط صحت و کمال تلاش‌ها در این است تا فعالیت‌های خود را به طور کامل و دقیق با موازین اسلام ناب منطبق کنیم و از این رو اتصال به روحانیت آگاه و حوزه‌های علمیه امری ضروری و انکارناپذیر است.

