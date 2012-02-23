گزینه لیبی درباره سوریه تکرار نمی شود/پیگیری اهداف مختلف در نشست تونس

به گزارش خبرگزاری مهر، آلن ژوپه در گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن دخالت نظامی در سوریه را بعید دانست و اعلام کرد: دخالت نظامی در سوریه گزینه مطلوبی نیست و ما هرگز خود را در وضعیت مشابه لیبی قرار نخواهیم داد.

وی افزود: دخالت در امور داخلی سوریه جنگ داخلی در این کشور را که متاسفانه آغاز شده است، شدت خواهد بخشید.

ژوپه درباره اهداف کنفرانس موسوم به دوستان سوریه که قرار است در تونس برگزار شود نیز گفت : ما هدف های مختلفی را مدنظر قرار داده ایم که حمایت از تصمیمات اتحادیه عرب و بررسی راه های ارسال کمک های انسانی به مناطق درگیر در سوریه از جمله این اهداف به شمار می رود.

وزیر خارجه فرانسه در ادامه مواضع مداخله جویانه خود در سوریه گفت تلاش برای برقراری اتحاد میان مخالفان داخلی و خارجی سوریه از دیگر اهداف کنفرانس ضد سوری دوستان سوریه است.

وی در عین حال مدعی شد که به رسمیت شناختن مخالفان سوری موسوم به شورای ملی سوریه در دستور کار کنفرانس دوستان سوریه قرار ندارد و خود این شورا نیز رسما چنین درخواستی را مطرح نکرده است.

ادعای این مقام فرانسوی مبنی بر تکرار نشدن گزینه لیبی در سوریه در حالی مطرح می شود که روسیه اخیرا ضمن تحریم کنفرانس ضد سوری موسوم به دوستان سوریه در تونس اعلام کرد که این کنفرانس سناریوی لیبی را تکرار خواهد کرد.

کنفرانس ضد سوری قرار است در 24 ماه جاری (5 اسفند) به میزبانی دولت تونس و با هدف بررسی راه های حمایت بیشتر از گروه های مخالف مسلح سوری برگزار شود. روسیه رسما اعلام کرد که در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد.