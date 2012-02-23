رسالت اصلی کانونهای فرهنگی تربیت انسانهاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملکی‌ها روز پنج شنبه در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره تخصصی دستاوردهای دینی شاخه طوبی بیان داشت: هدف این جشنواره تقویت بنیانهای اصیل و تأثیرگذار در حوزه فرهنگ دینی جامعه است.

وی با بیان این مطلب افزود: پشتیبانی و مساعدت از طرحهای فرهنگی و ایجاد جایگاه ویژه برای طراحان و خلاقان فرهنگی به منظور تولید علم و فکر، از اهداف دیگر این جشنواره است.

مسئول جشنواره تخصصی فرهنگی دینی شاخه طوبی آغاز جشنواره شاخه طوبی را از سال 85 دانست و بیان داشت: این مجموعه به صورت خصوصی و از دل مردم شکل گرفته تا در فضای سالم رخدادهای فرهنگی خود را به یکدیگر نشان دهند.

وی رسالت اصلی کانونهای فرهنگی و دینی را تربیت انسان دانست و تاکید کرد: توجه به مسائل فرهنگی می‌تواند دربرگیرنده مسائل تربیتی نیز باشد.

ملکی‌ها کانون‌های فرهنگی هنری را مختص به قشر جوان و نوجوان بیان و تصریح کرد: مسئولان باید نیازها را شناسایی کرده و پاسخگوی آن‌ها باشند.

وی از 35 کانون فرهنگی استان اصفهان که در این جشنواره شرکت داشتند تقدیر کرد.