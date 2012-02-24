اعزام هزار و 300 دانشجوی قمی به اردوهای راهیان نور

علی اصغر فرح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام 1360 دانشجوی دانشگاه های استان قم به مناطق جنگی جنوب در قالب کاروان های راهیان نور خبر داد و گفت: امسال این اعزام ها برای دهمین سال و با عنوان کاروان های شهدای علم و فناوری انجام می شود.



کاروان‌های اعزامی به نام شهدای علم و فناوری مزین شده اند



وی تصریح کرد: این اعزام ها در قالب چهار کاروان شامل سه کاروان دانشجویان خواهر و یک کاروان دانشجویان برادر ساماندهی شده است که این کاروان ها به نام های شهدای علم و فناوری؛ شهید شهریاری، علی محمدی، تهرانی مقدم و احمدی روشن مزین شده اند.



مسئول اردوهای بسیج دانشجویی استان قم زمان اعزام ها را از 16 تا 22 اسفندماه جاری عنوان کرد و افزود: کاروان اول شامل 100 دانشجوی خواهر از دانشگاه علوم پزشکی، کاروان دوم شامل 320 دانشجوی خواهر از دانشگاه پیام نور و کاروان سوم شامل 600 دانشجو خواهر از تمام دانشگاه های استان قم هستند.



وی با اشاره به این که کاروان چهارم شامل 270 نفر از دانشجویان برادر از دانشگاه های سراسر استان هستند، یادآور شد: اولویت در این اعزام ها با دانشجویانی است که تاکنون به این اردوها اعزام نشده اند.



ثبت نام دانشجویان برای شرکت در اردوهای راهیان نور تا هشت اسفند ادامه دارد



فرح آبادی در خصوص نحوه ثبت نام دانشجویان برای شرکت در این اردوها گفت: ثبت نام ها از 23 بهمن ماه شروع و تا هشتم اسفندماه نیز ادامه دارد و علاقه مندان می توانند با مراجعه به دفاتر بسیج دانشجویی مستقر در دانشگاه خود برای شرکت در این اردوها ثبت نام کنند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: برای تدارک این اعزام ها از سه ماه قبل ستاد راهیان نور تشکیل و در این ستاد چهار کمیته فرهنگی، اجرایی، نیروی انسانی و پشتیبانی تعریف شده است که هر کدام شرح وظایف مشخصی دارند.



همکاری 150 خادم دانشجو با سازمان بسیج دانشجویی



مسئول اردوهای بسیج دانشجویی استان قم با بیان این که 150 خادم دانشجو خواهر و برادر برای همکاری با ستاد اردوهای بسیج دانشجویی همکاری دارند، یادآور شد: برای این افراد نیز از قبل برنامه های توجیهی به منظور آمادگی بیشتر، برگزار شده است.



وی همچنین در خصوص برنامه هایی که برای دانشجویان در این اردوها تدارک دیده شده است، گفت: ارائه بسته های فرهنگی، بازدید از یادمان های شهدا و مناطق جنگی، روایت روزهای جنگ توسط راویان، اجرای طرح صالحین توسط مربیان مربوطه و ... از جمله این برنامه های فرهنگی و معنوی طی برگزاری این اردوهاست.