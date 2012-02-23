نجات چهار شهروند گرفتار شده در ارتفاعات عسلویه

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بوستانی پیش از ظهر پنجشنبه در رابطه با وضعیت افراد گرفتار شده در ارتفاعات عسلویه اظهار داشت: چهار نفر از اهالی بیدخون در ارتفاعات عسلویه گرفتار شده بودند که با اقدام به موقع آتش‌نشانان منطقه ویژه پارس نجات یافتند.

وی ادامه داد: این افراد به علت شرایط نامناسب جوی و آشنا نبودن با مسیر عبور از گردنه‌های پر خطر ارتفاعات کوه بنو گرفتار شدند و پس از درخواست کمک از سوی آنها مامواران آتش‌نشانی منطقه ویژه پارس برای نجات انها اعزام شدند.

جانشین HSE سازمان منطقه ویژه پارس ادامه داد:‌ مرکز کنترل پیام آتش نشانی سازمان منطقه ویژه پارس پیام‌هایی را مبنی بر گرفتار شدن چهار نفر از اهالی بیدخون در ارتفاعات کوه بنو عسلویه دریافت کرد و با اعزام به موقع به آن منطقه موفق شدند آنها را نجات دهند.

وی افزود: ماموران با همراهی و کمک افراد بومی آشنا به منطقه، پس از طی بیش از پنج ساعت مسیر کوهستانی در نیمه شب به وسیله تجهیزات و امکانات امداد و نجات خود توانستند به محل حادثه برسند و حادثه دیدگان را به پایین کوه هدایت کنند.

بوستانی افزود: نجات‌یافتگان این حادثه پس از اطعام، به منظور مداوا به بهداری منطقه ویژه اعزام شدند و پس از تائید پزشکان مبنی بر سلامت آنها، حادثه‌دیدگان به محل سکونت خود اعزام شدند.

وی در پایان از کارکنان واحد آتش نشانی سازمان منطقه ویژه پارس ماموران تقدیر و تشکر کرد و گفت: آتش‌نشانی منطقه ویژه پارس آماده انجام عملیات، ارائه خدمات و مقابله با خطرات احتمالی هستند و از هیچ کوششی در این راه دریغ نخواهند کرد.