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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۲

بوستانی خبرداد:

نجات چهار شهروند گرفتار شده در ارتفاعات عسلویه

نجات چهار شهروند گرفتار شده در ارتفاعات عسلویه

عسلویه - خبرگزاری مهر: جانشین HSE سازمان منطقه ویژه پارس از نجات چهار شهروند گرفتار شده در ارتفاعات عسلویه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بوستانی پیش از ظهر پنجشنبه در رابطه با وضعیت افراد گرفتار شده در ارتفاعات عسلویه اظهار داشت: چهار نفر از اهالی بیدخون در ارتفاعات عسلویه گرفتار شده بودند که با اقدام به موقع آتش‌نشانان منطقه ویژه پارس نجات یافتند.

وی ادامه داد: این افراد به علت شرایط نامناسب جوی و آشنا نبودن با مسیر عبور از گردنه‌های پر خطر ارتفاعات کوه بنو گرفتار شدند و پس از درخواست کمک از سوی آنها مامواران آتش‌نشانی منطقه ویژه پارس برای نجات انها اعزام شدند.  

جانشین HSE سازمان منطقه ویژه پارس ادامه داد:‌ مرکز کنترل پیام آتش نشانی سازمان منطقه ویژه پارس  پیام‌هایی را مبنی بر گرفتار شدن چهار نفر از اهالی بیدخون در ارتفاعات کوه بنو عسلویه دریافت کرد و با اعزام به موقع به آن منطقه موفق شدند آنها را نجات دهند.

وی افزود: ماموران با همراهی و کمک افراد بومی آشنا به منطقه، پس از طی بیش از پنج ساعت مسیر کوهستانی در نیمه شب به وسیله تجهیزات و امکانات امداد و نجات خود توانستند به محل حادثه برسند و حادثه دیدگان را به پایین کوه هدایت کنند.

بوستانی افزود: نجات‌یافتگان این حادثه پس از اطعام، به منظور مداوا به بهداری منطقه ویژه اعزام شدند و پس از تائید پزشکان مبنی بر سلامت آنها، حادثه‌دیدگان به محل سکونت خود اعزام شدند.

وی در پایان از کارکنان واحد آتش نشانی سازمان منطقه ویژه پارس ماموران تقدیر و تشکر کرد و گفت: آتش‌نشانی منطقه ویژه پارس آماده انجام عملیات، ارائه خدمات و مقابله با خطرات احتمالی هستند و از هیچ کوششی در این راه دریغ نخواهند کرد.

کد مطلب 1541780

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