اخبار کوتاه کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی علما امام جمعه کرمانشاه در گردهمایی روحانیون ائمه جماعات مساجد، ادارات و روحانیون مستقر در شهر کرمانشاه با عنوان مشارکت حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار مهم و برای کشور سرنوشت ساز است که امام راحل همیشه براین انتخابات تاکید بسیاری داشته اند.

وی افزود: مردم باید بدانند که سلامت یک کاندیدا، اعتقاد و توجه او به اسلام ناب، پایبندی به قانون اساسی و اعتقاد قلبی به ولایت فقیه بسیار مهم است و همچنین یک نماینده باید قدرت تصمیم گیری و قاطعیت داشته باشد و مردم باید قبل از رای بتوانند این اطلاعات را کسب کنند.

علما تاکید کرد: روحانیون در حفظ سلامت فضای انتخابات و نیز سوق دادن مردم به حضور حداکثری و انتخاب نمایندگان اصلح می توانند بسیار تاثیرگذار باشند چرا که در هر بخشی از تاریخ که نگاه کنیم می بینم روحانیون در کشور ما خدمات بسیاری را به جامعه داشته اند و می توانند اوضاع را به نفع مردم و اسلام تغییر دهند.

برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق اداری در دانشگاه رازی

در راستای ارتقای نظام سلامت اداری کارکنان و حسب مصوبه شورای امر به معروف و نهی از منکر پایگاه بسیج کارمندی دانشگاه رازی کرمانشاه، کارگاه آموزشی اخلاق اداری در سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی این دانشگاه برگزار شد.

این کارگاه آموزشی با حضور جمعی از کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد که مدرس آن دکتر جهانگیر کرمی از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه بود.

در این کارگاه آموزشی مباحثی همچون اصول و مبانی سلامت اداری، مبانی فساد اداری، روشهای ارتقاء سلامت اداری، کارگزاران از دیدگاه حضرت امام علی (ع) و فرایندهای نظام اداری سالم، به شرکت کنندگان ارائه شد.

سرپرست بیمارستان شهدای کرمانشاه منصوب شد

دکتر مهران معتضدی بعنوان سرپرست جدید بیمارستان شهدای کرمانشاه منصوب و از خدمات دکتر بابک سلیمی قدردانی شد.

در آیین تودیع و معارفه سرپرستان قدیم و جدید بیمارستان شهدا کرمانشاه همچنین از پزشکان و داروسازان نمونه شاغل در سازمان تامین اجتماعی و مراکز طرف قرارداد با این سازمان تقدیر به عمل آمد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه در این مراسم، اظهار داشت: در سال گذشته 13 هزار و 500 مورد عمل جراحی، بیش از 22 هزار مورد بستری و بیش از 5/6 میلیون مراجعه درمانی مستقیم و غیرمستقیم انجام شده است.

برگزاری نشست سیاسی با موضوع انتخابات

نشست سیاسی با موضوع انتخابات با حضور دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار شد.

دکتر امینی در نشست سیاسی با موضوع انتخابات که با حضور دانشجویان در دانشگاه آزاد کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: انتخابات مهمترین تحرک سیاسی کشور و یک پیچ تاریخی است که به بصیرت سیاسی افراد جامعه نیاز دارد.

وی افزود: انتخابات مجلس نهم، اولین انتخابات بعد از فتنه سال 88 است و دشمنان سعی دارند از هر وسیله ای برای به انحراف کشیدن آن استفاده کنند.

مدرس دانشگاه تهران تصریح کرد: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از دو سال است که برای به انحراف کشاندن انتخابات مجلس نهم برنامه ریزی کرده اند.

امینی افزود: در طول این دو سال 20 هزار مقاله تخصصی و 420 گزارش دولتی و سه هزار کتاب در مورد انتخابات مجلس نهم با هدف زمین گیر کردن ایران منتشر کرده اند.