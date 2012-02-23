به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم از سال آینده دانشجوی کار‌شناسی ارشد در برخی رشته‌های تحصیلی پذیرش می‌کند.



نظام جامع آموزش مهارت و فن آوری، توسط دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است که در این نظام، دانشگاه جامع علمی - کاربردی یکی از سرفصل‌های مهم آن را تشکیل می‌دهد و تمام سطوح تحصیلی شامل کاردانی، کار‌شناسی، کار‌شناسی ارشد و دکتری برای دانشگاه در نظر گرفته شده است که با تلاش‌های صورت گرفته از سال آینده مقطع کار‌شناسی ارشد در استان قم راه اندازی می‌شود.



رقابت بیش از 14هزار نفر در آزمون کار‌شناسی ارشد در دانشگاه قم ‏



مدیر آموزش و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش گفت: بیش ازچهار ده هزار نفر داوطلب کار‌شناسی ارشد در چهار حوزه در دانشگاه قم رقابت کردند. ‏



دکتر مهدی عتیق با تاکید بر اینکه دانشگاه قم تجربه گران‌بهایی در زمینه برگزاری آزمون‌های سراسری دارد، اظهار داشت: خوشبختانه کمترین تخلف آزمونی از این دانشگاه گزارش شده است و همیشه آزمون‌ها در این دانشگاه به بهترین نحو انجام شده است.



بررسی طرح عفاف و حجاب در دانشگاه قم



جلسه شورای فرهنگی دانشگاه با هدف بررسی بسته پیشنهادی فرهنگی - اجرایی طرح عفاف و حجاب تشکیل شد.



در این جلسه بسته پیشنهادی با محورهای حجاب وعفاف ویژه اساتید، حجاب وعفاف ویژه کارکنان، حجاب وعفاف ویژه دانشجویان، حجاب وعفاف ویژه خوابگاه‌ها، حجاب وعفاف ویژه فضاسازی دانشگاه، پژوهشی ویژه حجاب وعفاف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



دانشجویان برگزیده دانشگاه جامع علمی‌ - کاربردی به حج عمره مشرف می‌ شوند



معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: با رایزنی‌‌های انجام گرفته با ستاد زیارت وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، امسال برای اولین بار دانشجویان برگزیده علمی - ‌کاربردی در عرصه‌‌های قرآنی، تئا‌تر، انجمن‌‌های علمی، تربیت بدنی و دانشجویان نمونه کشوری به زیارت خانه خدا مشرف می‌ شوند.



دکتر مهدی فیض با بیان این خبر که امسال 36 سهمیه ویژه برای دانشجویان برگزیده دریافت شده است، اظهار داشت: سفر معنوی حج عمره ارزشمند‌ترین هدیه دانشگاه جامع علمی - کاربردی برای دانشجویان برگزیده است و تلاش معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه بر این است که این دانشجویان در کنار موفقیت‌‌های علمی و فرهنگی به رشد و تعالی روح و روان خویش پرداخته و از بعد معنوی نیز، نمونه باشند.



ضرورت گسترش ارتباطات مجازی در واحدهای دانشگاهی علمی کاربردی قم



رئیس مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی امور مالیاتی قم، بر ضرورت گسترش ارتباطات مجازی واحدهای دانشگاهی علمی کاربردی تاکید کرد.



منصور منجمی با بیان اینکه مرکز علمی کاربردی امورمالیاتی آمادگی ارتباط مجازی با سایر مراکز علمی و کاربردی را دارد، افزود: باید فضای مجازی در بین مراکز درون استانی و واحدهای دانشگاهی علمی - کاربردی برون استانی فراهم شود.



وی با بیان اینکه ایجاد فضای مجازی نظام اداری و دانشگاهی را متغییر و متحول می‌کند، گفت: با توجه به عدم تمرکز مراکز 18 گانه علمی کاربردی در سطح استان، توجه جدی به مقوله ارتباطات در فضای مجازی امری اجتناب ناپذیر است.



رئیس مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی امور مالیاتی قم با اشاره به ارتباط مراکز از طریق ویدئو کنفرانس به عنوان یکی از موارد مورد توجه و مهم در فضای مجازی است، تأکید کرد: با استفاده از این فن آوری و بوجود آوردن امکان برقراری جلسات ویدئویی به صورت زنده، برگزار می‌شود.



برگزاری نشست شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها



دومین نشست شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها ومراکزآموزش عالی استان قم برگزار شد.



معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قم در این نشست که در دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزارشد، گفت: باید با انجام فعالیت‌های فرهنگی غنی و هدفمند در دانشگاه، دانشجویان را به پرورش جامعه فرهنگی اسلامی سوق دهیم.



حجت الاسلام احمد رضا شاهرخی، با تاکید براینکه انتخابات نهمین دوره شورای اسلامی، فرصت مناسبی برای قدرت نمایی ایران اسلامی برای بدخواهان نظام است، گفت: یکی از دغدغه‌هایی که باید دنبال کنیم گسترش عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها بویژه خوابگاه‌های دانشجویی است.



نرم‌افزار سرویس پست الکترونیک در دانشگاه قم راه‌اندازی شد



نرم‌افزار جدید سرویس پست الکترونیک دانشگاه قم با همت مدیریت فن‌آوری اطلاعات دانشگاه قم و مساعدت معاونان پژوهشی و اداری مالی این دانشگاه نصب و راه‌اندازی شد.



این نرم افزار با نام Axigen جهت سرویس Email دارای قابلیت‌های متفاوتی می‌باشد که در حال حاضر امکان فعال‌کردن پست الکترونیکی برای تمام اعضاهیئت علمی و ادارات دانشگاه قم با حجم 3 گیگابایت را دارد.



اهمیت و جایگاه پست الکترونیک در انجام فعالیت‌های پژوهشی و اداری و مشکلات اعضاء هیأت علمی انگیزه‌های اصلی مرکز انفورماتیک دانشگاه قم برای تهیه و راه‌اندازی این نرم‌افزار است.



برگزاری مسابقه کتابخوانی فرهنگی در دانشگاه پیام نور قم



معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور قم از برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه دانشجویان، کارمندان و استادان این دانشگاه خبر داد.



علی رضا اژدر با بیان اینکه زمان برگزاری این مسابقه فرهنگی 17 اسفندماه است، افزود: این مسابقه کتابخوانی در سه شاخه دانشجویی، کارمندی و اعضای هیئت علمی برگزار می‌گردد.



وی سه کتاب را محور این مسابقات معرفی کرد و بیان داشت: کتاب فرازهایی قرآن و عترت اثر عباسی مقدم، زندگانی چهارده معصوم (ع) آیت الله مظاهری، کتاب دقایقی با قرآن، حجت الاسلام محسن قرائتی از کتب محوری این برنامه فرهنگی است.



معاون فرهنگی دانشگاه پیام به بخش‌های مختلف این مسابقه اشاره کرد و گفت: قرآن‌شناسی، فراز‌های قرآن و عترت، حفظ و ترجمه آیات، تفسیر و.. محورهای گوناگون مسابقات است.



علاقمندان می‌توانند برای ثبت نام به سایت http: //www.pnu-quran16-ksh.ir/ مراجعه کنند.