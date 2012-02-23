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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۱

حجت‌الاسلام امین‌الرعایا:

فرهنگ مظلوم‌ترین واژه است

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه فرهنگی بقیة‌الله (عج) گفت: فرهنگ مظلوم‌ترین واژه در جامعه‌ای است که در آن فرهنگیان بسیاری وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید امین‌الرعایا روز پنج شنبه در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره تخصصی دستاوردهای دینی شاخه طوبی بیان داشت: کار فرهنگی نوعی هدایت بشر، نور و رحمت است که جامعه را در برمی‌گیرد.

وی با اشاره به کاربرد واژه فرهنگ گفت: در دورانی به سر می‌بریم که دشمنان از خارج تمام حرکات ما را رصد می‌کنند و برخی هم از داخل آگاهانه یا ناآگاهانه با رفتار و برخوردهای خود به گونه‌ای مسائل فرهنگی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و از این واژه سوء استفاده‌های فراوانی می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه فرهنگی بقیة‌الله (عج) اضافه کرد: در مقوله فرهنگی باید در محل خودمان منطقه‌ای عمل و جهانی فکر کنیم تا بتوانیم در جهان اثرگذار باشیم و ریشه ظلم را ریشه کن کنیم.

وی تاکید کرد: فرهنگ در تمامی ابعاد مانند اقتصاد و سیاست و غیره ریشه دارد و باید آن را از این مغفول ماندن رها کنیم و اقدامات فرهنگی به صورتی است که با ذره‌ای کینه و دشمنی نمی‌توان انجام داد چرا که در این صورت اثرگذاری آن بسیار اندک است.

حجت‌الاسلام امین‌الرعایا کار فرهنگی را هدایت بشر دانست و اظهار داشت: هدایت بشر سر منشأ آن رحمت و نور است و این موارد در جامعه گسترده نمی‌شود مگر با وجود افرادی که سرشار از مهربانی و قلبی‌آکنده از عطوفت باشند.

کد مطلب 1541785

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