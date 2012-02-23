به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید امین‌الرعایا روز پنج شنبه در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره تخصصی دستاوردهای دینی شاخه طوبی بیان داشت: کار فرهنگی نوعی هدایت بشر، نور و رحمت است که جامعه را در برمی‌گیرد.

وی با اشاره به کاربرد واژه فرهنگ گفت: در دورانی به سر می‌بریم که دشمنان از خارج تمام حرکات ما را رصد می‌کنند و برخی هم از داخل آگاهانه یا ناآگاهانه با رفتار و برخوردهای خود به گونه‌ای مسائل فرهنگی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و از این واژه سوء استفاده‌های فراوانی می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه فرهنگی بقیة‌الله (عج) اضافه کرد: در مقوله فرهنگی باید در محل خودمان منطقه‌ای عمل و جهانی فکر کنیم تا بتوانیم در جهان اثرگذار باشیم و ریشه ظلم را ریشه کن کنیم.

وی تاکید کرد: فرهنگ در تمامی ابعاد مانند اقتصاد و سیاست و غیره ریشه دارد و باید آن را از این مغفول ماندن رها کنیم و اقدامات فرهنگی به صورتی است که با ذره‌ای کینه و دشمنی نمی‌توان انجام داد چرا که در این صورت اثرگذاری آن بسیار اندک است.

حجت‌الاسلام امین‌الرعایا کار فرهنگی را هدایت بشر دانست و اظهار داشت: هدایت بشر سر منشأ آن رحمت و نور است و این موارد در جامعه گسترده نمی‌شود مگر با وجود افرادی که سرشار از مهربانی و قلبی‌آکنده از عطوفت باشند.