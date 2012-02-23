تبلیغات آرام و خانه به خانه نامزدها در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، گلستان در این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 72 نامزد دارد که تبلیغات شان را از صبح پنجشنبه آغاز کرده اند.

برخی نامزدها در حوزه های انتخابیه از صبح روز جاری تبلغات را خانه به خانه شروع کردند و بسته های تبلیغی شان را شامل تراکث و برشور را به داخل منازل فرستادن و به نوعی تبلیغات خانه خانه را در دستور کار خود قرار داده اند.

برخی نیز با استفاده از رسانه ها جمعی که از قبل تدارک دیده بودند، اقدام به تهیه ویژه نامه هایی کرده اند که در آن به معرفی اهداف و برنامه هایشان پرداخته اند.

راه اندازی ستادهای تبلیغی و پایگاههای مردمی از دیگر شیوه هایی است که برخی نامزدها از آن بهره گرفته اند.

ارسال پیامک و اطلاع رسانی در باره جدول برنامه ها از دیگر روشهای نامزدهای گلستانی در این دوره انتخابات است.

در برخی شهرهای گلستان از جمله گنبد، گرگان، علی آباد و غرب استان مکانهایی برای نصب تراکت های تبلیغی نامزدها در نظر گرفته شده است.

نکته جالب توجه آنکه تا بعد از ظهر پنجشنبه بسیاری از این مکانهای ویژه تبلیغات خالی از پوستر و تراکت بوده است و در عوض می توان عکس و پوستر نامزدها را بر روی تیرهای برق، دیوارهای مشاهده کرد.

دادن پوستر و تراکت به رهگذاران همراه با نقل و نبات از دیگر شیوه هایی است که برخیی نامزدها از آن بهره گرفته اند.

گلستان شش حوزه انتخابیه و هفت نماینده مجلس دارد.