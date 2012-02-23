اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم واترپلوی تیم "اعتماد" کرمانشاه که به نمایندگی از استان در مسابقات لیگ دسته اول واترپلو کشور حضور پیدا کرده در اولین دیدار خود در این رقابتها، موفق به شکست تیم نفت تهران شد.

تیم اعتماد کرمانشاه در هفته اول لیگ دسته یک واترپلوی کشور به مصاف نفت تهران رفت و موفق شد در دیداری تماشایی حریف خود را با نتیجه 12 بر هشت شکست داد.

مسابقات لیگ دسته اول واترپلو باشگاههای کشور با شرکت 10 تیم و در دو گروه پنج تیمی در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده است.

مقام پنجمی برای کشتی گیر کرمانشاهی

مسابقات روز نخست رقابت‌های انتخابی جام تختی در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و کشتی گیر 55 کیلو گرم کرمانشاهی به عنوان پنجمی مشترک دست یافت.

در این وزن محسن رحمانی از کرمانشاه به همراه محمد احمدلو کشتی گیر همدانی به عنوان پنجمی مشترک دست یافت. در این وزن امید جلالی بهار از البرز به عنوان قهرمانی دست یافت.

نفرات برتر این مسابقات که مورد توجه کادر فنی قرار گرفته‌اند به مسابقات بین المللی جام تختی راه یابند.

تیم ووشو کرمانشاه به لیگ دسته یک سقوط کرد

روز پایانی مرحله گروهی رقابت‌های لیگ برتر ووشوی مردان با صعود تیم‌های نفت، مقاومت بسیج، پرشین و دانشگاه آزاد به دور نیمه‌نهایی همراه بود.

با حضور 10 تیم در 2 گروه 5 تیمی و به صورت رفت و برگشت و متمرکز در آکادمی ووشوی تهران برگزار شد.

در هفته چهارم دور برگشت هیئت ووشوی کرمانشاه با نتیجه 5 بر 8 در مقابل رنگ فیروزه شیراز شکست خورد.

اما در هفته پنجم دور برگشت هیئت ووشوی کرمانشاه 6 بر 3 تالار وحدت همدان را شکست داد.

در گروه یک تیم پرشین با کسب 24 امتیاز و دانشگاه آزاد با 18 امتیاز به ترتیب به عنوان تیمهای اول و دوم این گروه به مرحله نیمه نهایی صعود کردند، تالار وحدت همدان با 6 امتیاز و تفاضل 11- سوم شد، رنگ فیروزه فارس هم با 6 امتیاز و تفاضل 38- چهارم شد و کرمانشاه هم با شش امتیاز و تفاضل 41- پنجم شد و به لیگ یک سقوط کرد.

در گروه دو نیز این تیم گیلان بود که بدون امتیاز در رده پنجم قرار گرفت و به لیگ یک سقوط کرد.

در مرحله نیمه نهایی که روز 18 اسفند برگزار می شود نفت با دانشگاه آزاد و پرشین با مقاومت روبرو خواهد شد.

"ثنا صادقی " در ترکیب تیم ملی فوتبال بانوان

دانش آموز روانسری که در اردوی مقدماتی تمرینات تیم ملی فوتبال رده زیر 13 سال بانوان مهارت وشایستگی خود را به اثبات رسانده بود در ترکیب نهایی تیم ملی فوتبال زیر 13 سال بانوان کشور قرار گرفت.

در اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال رده سنی زیر 13 سال بانوان کشور که از 19 تا 24 بهمن ماه گذشته در تهران برگزار شد، ورزشکار روانسری بنام " ثنا صادقی " دانش آموز سال اول مدرسه راهنمایی دخترانه ام المومنین (س) شهر روانسر بانشان دادن استعداد وقابلیت های خود در این اردو، بعنوان یکی از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان رده سنی زیر 13 سال کشور انتخاب شد.