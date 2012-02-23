کشاورزی چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی در همایش دهیاران استان گفت: این طرح از اقدامات دولت برای افزایش تولید داخلی و رشد بخش کشاورزی است.

وی تأکید کرد: در طرح یاد شده و در قالب تعاونی، زمین های کشاورزی به دانش آموختگان رشته های کشاورزی و روستاییانی که تاکنون از دولت زمین دریافت نکرده اند، واگذار می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: تأمین آب از دغدغه های اصلی کشاورزان بوده و آب مورد نیاز زمین های واگذار شده نیز تأمین می شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۲۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در چهارمحال و بختیاری مطالعه شده و قابل واگذاری است.

عنابستانی گفت: این طرح با همکاری و مساعدت فرمانداران شهرستان های هفت گانه با جدیت در چهارمحال و بختیاری پیگیری می شود.

چهار هزار بروشورتبلیغاتی انتخابات در کوهرنگ توزیع شد

فرماندار شهرستان کوهرنگ از توزیع افزون بر چهار هزار بروشور و پوستر تبلیغاتی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس نهم خبرداد.

یدالله خالدی گفت: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات پرشور در سه بخش مرکزی، بازفت و دوآب صمصامی شهرستان کوهرنگ اندیشیده شده است.

وی تأکید کرد: با توجه به مسدود بودن ارتباط زمینی دهستان موگویی با مرکز شهرستان کوهرنگ، برنامه ریزی و همکاری برای بازگشایی این مسیر با همکاری اداره کل راه و ترابری چهارمحال و بختیاری، قبل از برگزاری انتخابات اندیشیده شده است.

خالدی افزود: در صورت باز نشدن این محور ارتباطی، یک فروند بالگرد برای اخذ رأی مردم موگویی به کار گرفته می شود.

شرایط برای برگزاری انتخابات مجلس نهم در چهار محال و بختیاری فراهم است

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری از فراهم بودن تمامی شرایط و امکانات برای برگزاری انتخابات مجلس نهم در استان خبرداد.

یزدان جلالی گفت: اعتماد مردم به مجریان و ناظران برگزار کننده انتخابات، مشارکت عمومی در انتخابات را افزایش می دهد.

وی دقت مجریان برگزاری انتخابات را مانع تضییع حقوق مردم و تحقق مشارکت حداکثری بیان و تأکید کرد: شرایط مناسبی برای برگزاری انتخابات سالم در چهارمحال و بختیاری فراهم است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: لازمه برگزاری انتخابات سالم در کشور، رعایت بی طرفی مسئولان اجرایی، نظارتی و بازرسی است.

جلالی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را به رعایت اخلاق انتخاباتی در تبلیغات توصیه و تصریح کرد: مجریان و ناظران انتخابات به عنوان امین مردم، فعالیت های تبلیغی داوطلبان را زیر نظر دارند.

خودداری از شبهه افکنی در فضای انتخابات ضروری است

استاندار چهارمحال و بختیاری خودداری از شبهه افکنی در فضای انتخابات را ضروری دانست.

علی اصغر عنابستانی گفت: اجرای قانون، تعهدات اخلاقی و هم دلی و هم نوایی برای برگزاری سالم انتخابات در چهارمحال و بختیاری ضرورت دارد.

وی تأکید کرد: بعد از انتخابات نیز هم دلی و همراهی تمامی مجموعه اداره کننده چهارمحال و بختیاری با کسانی که رأی می آورند، برای ساختن استان ضروری است.

عنابستانی افزود: کاندیداها و ستادهای انتخابات باید از شبهه افکنی و بیان شایعات خودداری کنند.

وی تمامی مردم چهارمحال و بختیاری و کاندیداها را به قرار دادن قانون، به عنوان میثاق بین خود دعوت و تصریح کرد: چنان چه فصل الخطاب همه اعمال و بیانات خود را قانون قرار دهیم، انتخابات سالم و به دور از هر گونه چالش برگزار می شود.

شهرستان کیار 59 شعبه اخذ رای دارد

فرماندار شهرستان کیار از پیش بینی افزون بر هزار نفر عوامل اجرایی برای برگزاری انتخابات مجلس نهم خبرداد.

رضا طاهری گفت: در شهرستان کیار هزار و ۱۰۰ نفر اجرای انتخابات را برعهده دارند.

وی به پیش بینی ۵۹ شعبه اخذ رأی در شهرستان کیار ویژه برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره و تأکید کرد: از این تعداد ۴۸ شعبه ثابت و بقیه سیارهستند.

طاهری افزود: با تشکیل کمیته های ۱۰ گانه تمامی زیرساخت ها و امکانات لازم برای برگزاری انتخابات سالم، آرام و قانون مند در شهرستان کیار فراهم شده است.