50 درصد تصادفات گلستان را مورتورسواران تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حسنی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست مطبوعاتی دبیرخانه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان گفت: موتورسیکلت سواران و عابران پیاده در استان تبدیل به یک بحران شده اند، در این زمینه فعالیتهای زیادی انجام شده است.

وی افزود: میدان مفتح گرگان از مناطق باران خیز استان است به همین دلیل بارها به شرکت توزیع فرآورده های نفتی استان تذکر داده شده است که تانکرهای سوخت را از این منطقه انتقال دهد.

حسنی ادامه داد: ایمنی در مناطق ورودی کردکوی و بندرگز باید تامین شود.

وی با اشاره به بحران برف و کولاک اخیر در استان گفت: در این بحران به دوهزار نفر امداد رسانی شده است.

در ادامه جلسه، کریمی جانشین فرمانده سپاه نینوا استان گلستان گفت: سپاه نینوا در رسته امداد و نجات گروهانهایی را آماده کرد، این آمادگی در بسیج هست که کمک کند تا کاهش خسارات جانی و مالی داشته باشیم.

وی افزود: اردوگاههای قدس سپاه نیز این آمادگی را دارد که دو منظوره استفاده شود و در اردوگاههای شیرآباد و کردکوی بستر این کار فراهم شده است.

کریمی ادامه داد: در حادثه چند روز قبل گروه مهندسی جوادالائمه 230 کیلومتر راه مسدود شده را باز کردند و 76 نفر را نجات دادند.

وی اذعان داشت: در طول مدت بحران 855 نفر روز نیروی انسانی بکار گرفته شد که 500 نفر روز آن در منطقه دوزین بود.

در ادامه بارانی معاون راه روستایی گفت: خرابیها در حال ترمیم و بازسازی است.

وی افزود: ارتفاع برف در برخی نقاط استان تا سه متر هم می رسید.