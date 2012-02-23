پایش 300 پرونده مددجویان بهزیستی در شهرستان رباط کریم

کبری مرودشتی در گفتگو با خبرنگار مهر به پرداخت کمک موردی اشاره کرد و افزود: این مهم به مبلغ 27 میلیون ریال و برای 70 نفر انجام شده است.

وی همچنین در خصوص توزیع سبدهای کالا در ماه مبارک رمضان و تعداد افراد حمایت شده در این ماه بیان کرد: 50 خانواده در ماه رمضان تحت حمایت اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم قرار گرفتند.

این مسئول ادامه داد: فطریه های دریافتی مردم در عید فطر سال جاری نیز بین 50 خانواده نیازمند تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم توزیع شد.

مرودشتی اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار را از دیگر اقدامات اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم عنوان و اعلام کرد: چهار نفر از زنان سرپرست خانوار برای اشتغال در گروه همیار از طریق اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم معرفی شدند.

مسئول واحد زنان و خانواده اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم همچنین از طرحی برای حمایت زنان و دختران آسیب دیده در سال آینده خبر داد.

وی ضمن اینکه حمایت از این قشر آسیب دیده در جامعه را امری خداپسندانه دانست، افزود: ساماندهی زنان و دختران آسیب دیده از برنامه های مهم سال آینده اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم است.