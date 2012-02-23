اظهارات تمدن در مورد تبلیغات انتخاباتی/ ممنوعیت کاروانهای تبلیغاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار تهران گفت: رعایت اصل اخلاقی موضوعی است که باید تمامی نامزدها در هنگام تبلیغات به آن توجه و برای معرفی توانمندیهای خود تلاش کنند.

مرتضی تمدن افزود: نامزدها نباید در ایام تبلیغات هواداران خود را برای برخوردهای تند تحریک کنند زیرا برخی رفتارها تمام نقاط پیرامونی را تحت تأثیر قرار می دهد به طوری که کنترل آن حتی از دست خود نامزدها نیز خارج می شود.

وی بیان داشت: یکی از موضوعاتی که در قانون به آن اشاره ای نشده ساعت کار ستادهای انتخاباتی است که گاهی این فعالیتهای تبلیغاتی تا پاسی از شب ادامه دارد و باعث آزار و اذیت مردم می شود که نامزدها باید با کمک نیروی انتظامی سعی کنند ساعت کار ستادهای انتخاباتی را مدیریت کنند.

استاندار تهران ادامه داد: هواداران نیز باید دقت کنند که به آبرو و حیثیت نامزدها لطمه ای وارد نشود.

راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی ممنوع است

وی عنوان کرد: تبلیغات نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی صرفاً باید در چارچوب قانون انتخابات بوده و راه اندازی کارناوال و کاروانهای تبلیغاتی ممنوع است و باید نامزدها از این کار خودداری کنند.

تمدن ادامه داد: نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باید شور و نشاط منطقی برای حضور پرشور مردم در انتخابات بوجود آورند.

وی گفت: اگر کارکنان دولت در فضای کار اداری از نامزدی خاص حمایت کنند براساس قانون تخلف محسوب می شود و با آنها برخورد خواهد شد.

حضور حداکثری مردم در انتخابات

بخشدار مرکزی ورامین اظهار داشت: حضور حداکثری مردم می تواند الگوگیری بیداری اسلامی منطقه از نظام شکوهمند اسلامی را تقویت سازد.

سید رضا طباطبایی افزود: به طور قطع حضور حداکثری مردم در انتخابات دشمنان را نا امید و دوستان انقلاب اسلامی را بیش از پیش امیدوار خواهد ساخت.

وی بیان داشت: در این راستا تلاش در جهت برگزاری انتخاباتی باشکوه، وظیفه شرعی، ملی و انقلابی همه مردم است.

این مسئول عنوان کرد: صحبت در چارچوب وظایف قانونی یک نماینده، پرهیز از تخریب دیگران به ویژه دیگر نامزدها و همکاری و تعامل سازنده با دست اندرکاران و مجریان انتخابات از مصادیق اخلاق انتخاباتی است و نامزدها باید در تبلیغات تنها به معرفی خود بپردازند.

هیچ تخلف مؤثری در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه انجام نگرفته است

رئیس هیئت بازرسی در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه در مجلس گفت: تاکنون هیچگونه تخلف موثری در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه انجام نگرفته است.

علی علیمحمدی افزود: انعکاس تخلف انتخاباتی به مراجع ذیصلاح برای بررسی و اقدام قانونی از مهمترین اقدامات این هیئت بازرسی انتخابات است.

وی بیان داشت: هر کدام از کمیته ‏ها به صورت مجزا موظف هستند نسبت به وظایف محوله اقدامات لازم را معمول دارند.

رئیس هیئت بازرسی در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه ادامه داد: تخلفات انتخاباتی به سه بخش تخلفات مسئولان اجرایی در امر انتخابات، تخلفات طرفداران نامزدها و تخلفات نامزدهای انتخاباتی و ستادهای تبلیغاتی آنان تقسیم می ‏شود که در صورت مشاهده با هرگونه تخلف برخورد قانونی خواهد شد.

شرایط برای خلق حماسه ای دیگر در انتخابات آماده و مهیاست

فرماندار فیروزکوه گفت: شرایط لازم برای خلق حماسه ای دیگر در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آماده و مهیاست.

سعید افشارنادری اظهار داشت: مردم بار دیگر در 12 اسفند با حضور در پای صندوقهای رأی و خنثی نمودن توطئه ها و دسیسه های شوم دشمنان، تعهد و پایبندی خود را به آرمانهای مقدس امام راحل و انقلاب نشان خواهد داد.

فرماندار فیروزکوه ادامه داد: رسالت امروز ما تبیین دسیسه های شوم دشمنان و دعوت آحاد جامعه به حضور حداکثری در انتخابات است.

دشمن قصد ایجاد دلسردی بین مردم دارند

فرماندار دماوند گفت: دشمن قصد ایجاد دلسردی بین مردم دارند تا جلوی حضور حداکثری مردم در انتخابات را بگیرد.

علیرضا قاسمی فرزاد در جلسه شورای فرهنگ عمومی که در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دماوند برگزار شد، افزود: بیگانگان درصدد طراحی سناریوی جدیدی با هدف شایعه ‏پراکنی درانتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.

وی بیان داشت: افزایش سطح بصیرت در جامعه تنها با آگاهی‏ دهی به مردم آن جامعه محقق می‏شود و رسیدن به این می ‏تواند جامعه را از انحطاط و کجروی دور سازد و به سوی تعالی و پیشرفت هدایت کند.

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند اضافه کرد: حضور مردم در انتخابات با شور و نشاط شایسته این ملت است.

وی عنوان کرد: مردم ایران با بصیرت و آگاهی که دارند، با حضور پرشور در انتخابات دشمن را بار دیگر مأیوس خواهند کرد.

قاسمی فرزاد ادامه داد: مقابله با این مهم به عهده همه مسئولان است تا مردم را آگاه ساخته و آنها را به داشتن انتخاباتی سالم و پرشور مانند 29 انتخابات گذشته تشویق کنند.