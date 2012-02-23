لرستان نماینده ایران در مسابقات جهانی فوتسال دانش آموزان شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تربیت‌بدنی آموزش و پرورش لرستان ظهر پنج شنبه به خبرنگاران گفت: در روز پایانی و در دیدار فینال لیگ فوتسال دانش‌آموزی امروز پنج‌شنبه چهارم اسفند 1390 تیم‌های لرستان و شهرستانهای استان تهران در وقت قانونی بازی با نتیجه 2 بر 2 به کار خود پایان دادند.

مجتبی کلانتری‌فرد اظهار داشت: دیدارهای پایانی در مجموعه ورزشی شهید چمران برگزار شد و در نهایت تیم لرستان در ضربات پنالتی موفق شد با نتیجه 11 بر 10 تیم پر قدرت شهرستان‌های استان تهران را از پیش رو برداشته و مقام قهرمانی لیگ فوتسال دانش‌آموزی را تصاحب کند.

وی ادامه داد: گلهای لرستان در وقت قانونی این بازی توسط حمیدرضا مهرابی و فرید امیری وارد دروازه حریف شد.

رئیس اداره تربیت‌بدنی آموزش و پرورش لرستان در ادامه گفت: تیم لرستان با قهرمانی در لیگ فوتسال دانش‌آموزی نماینده کشورمان در مسابقات جهانی فوتسال مدارس در کشور ترکیه خواهد بود.

کلانتری‌فرد بیان داشت: کیومرث هاشمی معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، حسین شمس، رئیس انجمن فوتسال مدارس و جمعی از مسئولین آموزش و پرورش کشور در محل برگزاری رقابت فینال حضور داشتند.

وی سجاد بابایی، پدرام کرمی، حمیدرضا مهرابی، علی‌رضا رضایی، محمد بیرانوند، محمدرضا احمدپور، پوریا احمدی، فرید امیری، مسلم اولادقباد، نوید هادیان به سرمربیگری داوود حسنوند و مربیگری فرشاد نادری، با سرپرستی عبدالرضا سلیمانی را اعضا تیم لرستان در این دوره از مسابقات اعلام کرد.