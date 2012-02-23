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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

مصدقی:

100 میلیارد ریال به راههای گلستان خسارت زده شد

100 میلیارد ریال به راههای گلستان خسارت زده شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر راهدارخانه استان گلستان گفت: در برف و بارش اخیر 100 میلیارد ریال هزینه راههای خراب شده استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: برفروبی در استان گلستان طی دو دوره بارش سنگین برف 10میلیارد ریال هزینه در بر داشته است.

وی افزود: در دوره اول بارش برف 181 دستگاه و در دوره دوم 170 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین و برفروب استفاده شده است.

مصدقی ادامه داد: در دوره اول 24 دستگاه و در دوره دوم 10 دستگاه ماشین برای امداد رسانی استفاده شده است.

وی اذعان داشت: در دوره اول بارش برف 300 نفر و در دوره دوم 250 نفر نجات یافتند.

مصدقی در ادامه گفت: در بارشهای دور اول 400 نفر و در بارشها دور دوم 350 نفر نیروی انسانی در امداد رسانی شرکت داشتند.

وی اظهار داشت: همچنین سه هزار و 500 تن مخلوط شن و نمک در این مدت استفاده شده است.

در ادامه هادی خادملو مسئول مدیریت راههای استان گفت: سامانه 141 وضعیت راهها را اعلام می کند.

وی افزود: سامانه پیامک 1141 نیز با وارد کردن کد شهر مبدا و مقصد وضعیت راهها را اعلام می کند.

کد مطلب 1541804

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