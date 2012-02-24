آغاز ثبت نام دوره تکمیلی تخصصی در پزشکی از 15اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، این آزمون برای پذیرش در دانشگاههای علوم پزشکی که دارای مجوز آموزشی دوره های تکمیلی تخصصی هستند در 28 اردیبهشت ماه 91 برگزار می شود.

آزمون کتبی در 28 اردیبهشت ماه و آزمون شفاهی پذیرش در این دوره در روزهای 29 و 30 اردیبهشت برگزار خواهد شد و پذیرفته شدگان دوره خود را از مهرماه سال 91 آغاز می کنند. پذیرش نهایی از طریق معدل گیری آزمون کتبی شامل یکصد سوال با ضریب دو و آزمون شفاهی (بصورت آسکی) با ضریب یک انجام می پذیرد.

ظرفیت پذیرش در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) پزشکی در سال تحصیلی 91 در 13 دانشگاه علوم پزشکی 251 نفر تعیین شده است.

بنا به مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی در این دوره حداقل 50 درصد ظرفیت هر رشته/محل به اعضای هیأت علمی رسمی و پیمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور تعلق خواهد گرفت. اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی آزاد اسلامی مشمول استفاده از مزایای فوق شناخته نمی شوند و در صورت تکمیل نشدن ظرفیت اعضای هیأت علمی و یا عدم احراز حدنصاب، ظرفیت پذیرش از بین داوطلبان آزاد واجد شرایط تکمیل می شود و در بین داوطلبان آزاد در شرایط مساوی اولویت با اعضای غیرهیأت علمی شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی خواهد بود.

پذیرفته شدگان عضو هیات علمی و اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها موظف به سپردن تعهد محضری خاص به میزان سه برابر مدت آموزش به دانشگاه محل استخدام خواهند بود. داوطلبان آزاد در صورت پذیرفته شدن در این دوره می توانند با پرداخت شهریه مجاز به ثبت نام طی دوره آموزشی هستند و دوره آموزشی را شروع کنند و نیازی به سپردن تعهد خدمت نخواهد بود.

اعضای هیأت علمی که در بخش تربیت کننده دستیار فلوشیپ فعالیت دارند مجاز به ثبت نام در همان برنامه فلوشیپ در همان دانشگاه نیستند. این افراد می توانند در سایر برنامه های فلوشیپ که در بخشهای دیگر اجرا می شود ثبت نام و در آزمون مربوطه شرکت کنند. هر داوطلب فقط می تواند در یک رشته، در یک دانشگاه ثبت نام کند و پس از ثبت نام و انتخاب رشته، تغییر رشته به هیچ عنوان مجاز نیست.