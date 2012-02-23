وقایع شکل گرفته در انقلاب تداوم تاریخ اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی پورموسوی صبح پنجشنبه در همایش "حضور حداکثری در انتخابات" که با حضور فرماندار دماوند، اعضای شورای اسلامی شهر، دهیاران، روحانیون و دیگر مسئولان محلی در فرمانداری دماوند برگزار شد، حرکت انقلاب اسلامی را در مسیر رشد و تعالی دانست و افزود: انقلاب اسلامی از دوران بعثت پیامبر اکرم(ص) با فراز و نشیبهای بسیاری همراه بود که با وجود وقایعی چون شعب ابی طالب، جنگهای بدر، احد و خیبر که توسط دشمن زمینه چینی می شد، رشادتها و جانفشانیهای یاران مسلمان پیامبر(ص)، جامعه دینی را در مدینه رقم زد.

وی با تأکید بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در قرار گرفتن شرایط ایران در بدر و خیبر گفت: ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی در شرایطی به سر می برد که با تلاش مردم روز به روز به سمت توسعه در حرکت است و به برکت خون شهدای این انقلاب نه در شعب ابی طالب بلکه در شرایط بدر و خیبر قرار دارد.

این مسئول ادامه داد: ملت ایران سالهاست که راه دخالت و تجاوز به خاک این سرزمین، قوانین و مقررات را به روی دشمن بسته است که با گذر از پیچ عظیم تاریخ موضع خود را به جهان نشان خواهد داد.

وی بیان کرد: گوش سپردن به فرامین رهبر معظم انقلاب در حضوری پرشور در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، زمینه ای برای دستیابی به صلابت در گذر از این پیچ تاریخی است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با سه راهبرد جدید تهدید، تعقیب و شکست دشمن پیش خواهد رفت.

وی با بیان اینکه موج جدید شکل گرفته در جهان موج اقتدار انقلاب اسلامی است، یادآور شد: انقلاب خود نشانه ای از پیروزی است که عمق نظام استراتژیک آن مردم سالاری دینی محسوب می شود و این مهم با حضور پرشور و حماسی مردم در 22 بهمن ماه و در آینده ای نزدیک در 12 اسفند ماه اقتدار آفرین خواهد شد.